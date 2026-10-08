OM : nouvelle inquiétude, Egan-Riley touché à la cheville…

À quelques jours du déplacement à Troyes, Bruno Genesio doit gérer une nouvelle incertitude en défense centrale. Selon La Provence, C. J. Egan-Riley souffre d’une gêne à la cheville. Le défenseur anglais a repris l’entraînement mardi, mais son état reste à surveiller. Si son forfait devait être confirmé, Bamo Meïté apparaît aujourd’hui comme l’option la plus crédible pour le remplacer dans l’axe.

Egan-Riley a repris, mais sa cheville reste à surveiller

Selon La Provence, C. J. Egan-Riley a dû manquer le match amical disputé le week-end dernier en raison d’une douleur à la cheville.

Le quotidien régional évoque même « une cheville qui grince ».

L’ancien joueur de Manchester City a toutefois repris l’entraînement mardi, ce qui laisse encore de l’espoir concernant sa présence dimanche soir face à Troyes.

Mais dans une défense déjà très diminuée, cette nouvelle alerte est forcément surveillée de près par le staff marseillais.

Bamo Meïté, l’option la plus crédible

Si Egan-Riley ne pouvait finalement pas tenir sa place, Bamo Meïté semble aujourd’hui être la solution la plus crédible pour le remplacer dans l’axe.

Le défenseur ivoirien a peu joué depuis le début de saison, mais son profil paraît le plus naturel pour venir compléter la charnière en cas de forfait de l’Anglais.

La hiérarchie défensive reste d’autant plus fragile que Derek Cornelius est absent pour plusieurs mois, tandis que Nayef Aguerd revient progressivement et qu’Alexi Koum manque encore d’expérience au plus haut niveau.

Genesio avec de moins en moins de marge

À quelques jours de la reprise, les solutions de Bruno Genesio continuent donc de se réduire.

Entre les blessures (Cornelius, Hojbjerg, Gouiri…), les retours récents et les joueurs encore en phase de reprise, le technicien marseillais doit déjà jongler dans plusieurs secteurs.

Cette nouvelle alerte autour d’Egan-Riley arrive donc au pire moment, alors que l’OM doit absolument se relancer à Troyes.

Si l’Anglais ne peut pas être aligné dimanche, Bamo Meïté pourrait ainsi avoir une vraie carte à jouer dans la charnière marseillaise.