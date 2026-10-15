OM : Nouvelles sanctions, la DNCG pourrait frapper fort au-delà du mercato…

Selon L’Équipe, l’OM risque de nouvelles sanctions à titre conservatoire lors de son prochain passage devant la DNCG. Les économies réalisées cet été n’auraient pas suffi à respecter les engagements pris devant le gendarme financier. Une menace qui pourrait avoir des conséquences sportives pour la saison prochaine.

Un retrait de points évoqué pour 2027-2028

Le 26 juin 2026, la DNCG avait imposé à Marseille un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutations. Cette décision plaçait les dépenses du club sous surveillance pour la saison 2026-2027.

Le quotidien rapporte que certaines obligations à satisfaire à l’issue du mercato estival n’auraient pas été respectées. Parmi les sanctions possibles figure désormais un retrait de points pour la saison 2027-2028, prononcé à titre conservatoire cet hiver.

Dans le scénario décrit, cette sanction ne deviendrait effective que si la trajectoire financière n’était pas corrigée au 30 juin 2027. Une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire ne serait, en revanche, pas envisagée à ce stade. Il s’agit donc de risques rapportés, et non d’une nouvelle décision déjà prononcée.

L’OM défend ses efforts et prépare tous les scénarios

Sollicitée, la direction marseillaise met en avant les départs et l’absence de recrutements estivaux, destinés notamment à réduire la masse salariale. Elle assure préparer un dossier détaillant les mesures engagées et ses perspectives financières.

« Nous abordons cette échéance en ayant pleinement conscience des différentes mesures et sanctions que le régulateur pourrait être amené à prendre, et nous nous préparons à l’ensemble des scénarios possibles. Mais notre objectif va au-delà de ce prochain rendez-vous avec la DNCG. Il est avant tout de remettre durablement l’Olympique de Marseille sur une trajectoire financière saine et soutenable. »

L’hypothèse d’un nouvel apport de Frank McCourt est également évoquée. La question de l’effort financier demandé au propriétaire américain se posait déjà avant le passage de juin.

Un mercato hivernal toujours très incertain

Ces contraintes compliquent les perspectives de renforcement de l’effectif de Bruno Genesio. Grégory Lorenzi avait déjà refroidi les attentes pour janvier, en rappelant que la prochaine audition était préparée pour décembre.

La direction juge encore prématuré de se prononcer sur les mouvements hivernaux. Elle précise :

« Les décisions seront prises en tenant compte de la situation financière du club et du cadre fixé par les instances de régulation. »

Aucune nouvelle interdiction de recrutement n’est annoncée dans ces informations. Mais la capacité de l’OM à se renforcer reste suspendue à ses moyens financiers et aux conclusions de la DNCG.