Les compositions officielles de Olympique de Marseille – Le Mans FC sont connues. Retrouvez les joueurs qui débuteront cette rencontre de Ligue 1.

Le onze de Olympique de Marseille

Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Ulisses Garcia, Tochukwu Nnadi, Conrad Jaden Egan-Riley, Nayef Aguerd, Amine Harit, Geoffrey Kondogbia, Amine Gouiri, Himad Abdelli, Igor Paixao.

Le onze de Le Mans FC

Nicolas Kocik, Lucas Buades, Lucas Calodat, Samuel Yohou, Rayan Bamba, Harold Voyer, Daouda Traore, Lucas Bretelle, Louis Mafouta, Dame Gueye, Antoine Rabillard.