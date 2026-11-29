Les compositions officielles de AJ Auxerre – Olympique de Marseille sont connues. Retrouvez les joueurs qui débuteront cette rencontre de Ligue 1.

Le onze de AJ Auxerre

Paul Nardi, Marvin Senaya, Fredrik Oppegard, Axel Tuanzebe, Sinaly Diomande, Telli Siwe, Naouirou Ahamada, Pierre Ekwah, Cameron Archer, Romain Faivre, Kevin Danois.

Le onze de Olympique de Marseille

Jeffrey De Lange, Timothy Weah, Ulisses Garcia, Tochukwu Nnadi, Conrad Jaden Egan-Riley, Nayef Aguerd, Igor Paixao, Pierre-Emile Højbjerg, Amine Gouiri, Himad Abdelli, Amine Harit.