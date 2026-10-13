OM – Olympiakos : coup de théâtre pour les supporters grecs ?

Les supporters de l’Olympiakos pourront finalement se déplacer à Marseille pour le match de Ligue Europa, jeudi au Vélodrome. Selon les dernières informations de RMC Sport, aucune interdiction ministérielle ne sera prise. Leur venue sera toutefois strictement encadrée, avec un acheminement obligatoire sous escorte et des restrictions maintenues dans plusieurs secteurs de la ville.

Pas d’interdiction totale de déplacement

Une clarification importante intervient dans ce dossier. Contrairement à ce que nous avions indiqué plus tôt concernant les supporters grecs, aucune interdiction générale de déplacement n’a été prononcée, précise désormais RMC Sport.

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône n’aurait pas sollicité une telle mesure auprès du ministère de l’Intérieur. Après plusieurs échanges, les autorités locales estiment disposer de suffisamment de forces de l’ordre pour encadrer les visiteurs, malgré la mobilisation liée aux manifestations lycéennes.

Il faut néanmoins distinguer cette autorisation des restrictions locales. Selon RMC Sport, l’arrêté préfectoral déjà publié reste applicable : il interdit de se prévaloir de la qualité de supporter de l’Olympiakos ou de l’Étoile rouge de Belgrade dans certains arrondissements et aux alentours du stade. Il ne s’agit donc pas d’une levée de toutes les mesures de sécurité.

Une arrivée au Vélodrome sous escorte

L’accueil des supporters visiteurs reposera sur un dispositif particulier pour cette rencontre déjà considérée comme à très haut risque. Les inquiétudes entourant l’affiche avaient été évoquées plusieurs semaines avant le match.

D’après RMC Sport, un point de rassemblement sera fixé aux fans grecs. Leur transfert vers le Vélodrome devra ensuite se faire obligatoirement sous escorte, en métro, avec des rames dédiées.

Des hélicoptères équipés de caméras doivent également surveiller la zone de rassemblement et leur déplacement vers l’enceinte marseillaise. L’autorisation de venir s’accompagne donc d’un encadrement renforcé.

Environ 1 000 supporters attendus, une présence encore incertaine

RMC Sport évoque désormais environ 1 000 supporters grecs attendus, mais leur nombre effectif reste à déterminer.

Le flou autour du déplacement pourrait en avoir découragé certains. L’Olympiakos avait notamment publié un communiqué regrettant une interdiction et proposant l’annulation ainsi que le remboursement des billets.

La rencontre, programmée ce jeudi 15 octobre à 21 heures au Vélodrome, pourrait donc bien se dérouler avec un public visiteur. Reste à connaître l’affluence réelle du contingent grec après cette journée d’incertitude et les annonces successives concernant les billets.