OM – Olympiakos : la décision tombe pour les supporters grecs !

La réception de l’Olympiakos se disputera sans supporters visiteurs autorisés à faire le déplacement. La préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé ce mardi une interdiction concernant les fans du club grec, alors que près de 3 500 personnes étaient attendues. Les risques d’affrontements ont motivé cette décision avant le rendez-vous européen de jeudi.

Près de 3 500 supporters étaient attendus

L’Olympiakos ne pourra pas compter sur le soutien annoncé de ses supporters pour son déplacement au Vélodrome ce jeudi 15 octobre, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue Europa.

Environ 3 500 supporters grecs étaient initialement attendus pour cette rencontre. Mais à deux jours du coup d’envoi, la préfecture a publié une mesure d’interdiction afin de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public.

Une rencontre classée au niveau de risque maximal

Cette décision intervient autour d’une affiche déjà considérée comme particulièrement sensible par les autorités.

Selon les informations de RMC Sport, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) avait attribué à OM – Olympiakos la note maximale de 5 sur 5.

Les autorités redoutaient notamment la présence d’environ 200 supporters identifiés comme appartenant à la mouvance hooligan. Cette évaluation porte sur une partie des personnes susceptibles de se déplacer, et non sur l’ensemble du public de l’Olympiakos.

Les rivalités grecques au cœur des inquiétudes

Les craintes concernent également les relations entre les différents groupes. Une partie des supporters marseillais entretient des liens d’amitié avec ceux de l’AEK Athènes, rival de l’Olympiakos. Ce contexte figure parmi les éléments pris en compte dans l’évaluation du risque d’affrontements.

À ces tensions potentielles s’ajoute une forte mobilisation des forces de l’ordre. La préfecture a donc privilégié l’interdiction plutôt que l’accueil du contingent de supporters visiteurs initialement attendu. Les questions de sécurité restent ainsi au premier plan des préparatifs de cette soirée européenne au Vélodrome.