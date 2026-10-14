OM – Olympiakos : trois absences offensives importantes côté grec !

L’Olympiakos se déplacera au Vélodrome sans plusieurs de ses principales armes offensives. Le club grec a communiqué ce mercredi son groupe pour affronter l’OM jeudi soir en Ligue Europa. Leon Bailey n’effectuera pas le voyage, tandis qu’Ayoub El Kaabi et Yusuf Yazıcı sont toujours indisponibles. Trois absences importantes, même si Imanol Alguacil conserve plusieurs solutions dangereuses en attaque.

Leon Bailey forfait au dernier moment

La principale information du groupe communiqué par l’Olympiakos concerne Leon Bailey. L’ancien ailier d’Aston Villa ne figure pas parmi les 22 joueurs retenus pour le déplacement à Marseille.

Selon la presse grecque, l’international jamaïcain aurait ressenti une gêne à la fin du dernier entraînement. Le staff de l’Olympiakos a donc décidé de ne prendre aucun risque et de le laisser au Pirée. Son absence a ensuite été confirmée par la publication du groupe officiel.

Recruté début septembre en provenance d’Aston Villa, Bailey représente l’un des joueurs capables d’apporter de la vitesse et de la percussion dans les couloirs. Il avait participé à la première journée de Ligue Europa face à Jagiellonia, en entrant en jeu à la 77e minute.

Son forfait enlève donc à Imanol Alguacil une solution importante pour attaquer les espaces ou dynamiser son équipe en seconde période. Dans un Vélodrome où l’Olympiakos pourrait être contraint de défendre plus bas, le profil du Jamaïcain aurait été particulièrement intéressant en contre.

El Kaabi, le principal danger offensif, toujours absent

L’Olympiakos devra également composer sans Ayoub El Kaabi. L’international marocain avait été victime d’une sérieuse blessure au tibia début septembre, après un choc avec le gardien de Volos.

L’attaquant avait dû être évacué et la gravité de sa blessure avait immédiatement suscité une forte inquiétude au sein du club grec. Son entraîneur avait expliqué que l’ensemble du vestiaire avait été profondément marqué par les images. El Kaabi reste éloigné des terrains pour une longue période et n’a pas été inscrit sur la liste européenne de l’Olympiakos.

Son absence constitue une excellente nouvelle pour la défense marseillaise. El Kaabi reste un attaquant particulièrement dangereux dans la surface, capable de convertir très peu d’occasions et de peser sur les défenseurs centraux.

Sans lui, l’Olympiakos perd son avant-centre de référence, mais aussi un joueur expérimenté dans les rencontres européennes.

Yazıcı absent de longue date

Le club du Pirée ne pourra pas davantage compter sur Yusuf Yazıcı. Le milieu offensif turc s’était rompu le ligament croisé du genou gauche au mois de mai et avait dû subir une nouvelle intervention chirurgicale.

Il s’agissait de la troisième rupture des ligaments croisés de sa carrière et de la deuxième depuis son arrivée à l’Olympiakos. Son retour n’est pas attendu avant plusieurs mois et le joueur ne figure pas non plus sur la liste transmise à l’UEFA.

Yazıcı aurait offert à Alguacil une solution supplémentaire entre les lignes, avec sa qualité de frappe et sa capacité à se montrer décisif aux abords de la surface. Comme El Kaabi, son forfait était acquis depuis longtemps, mais il participe à l’affaiblissement du secteur offensif grec.

Yaremchuk et González restent dangereux

Ces absences ne doivent cependant pas conduire l’OM à sous-estimer son adversaire. L’Olympiakos conserve plusieurs joueurs expérimentés, parmi lesquels Gelson Martins, Chiquinho, Kostas Fortounis, Jota Silva et Roman Yaremchuk.

L’attaquant ukrainien devrait être l’une des principales options pour occuper la pointe. Armando González peut également débuter ou entrer en cours de rencontre. Les deux hommes avaient justement permis à l’Olympiakos de renverser Jagiellonia lors de la première journée de Ligue Europa.

Menés 1-0, les Grecs s’étaient finalement imposés 2-1 grâce à un but de González à la 43e minute, puis une réalisation de Yaremchuk à la 84e.

Le groupe grec comprend également Stefan Ortega, David Carmo, Lorenzo Pirola, Panagiotis Retsos, Santiago Hezze, Remo Freuler et Gustavo Puerta. L’Olympiakos se présentera donc avec une équipe expérimentée malgré ses absences.

L’OM évitera trois dangers importants avec Bailey, El Kaabi et Yazıcı. Mais après sa défaite 4-1 contre Besiktas lors de la première journée, Marseille devra surtout montrer un autre visage pour profiter de ces forfaits et lancer enfin sa campagne européenne.