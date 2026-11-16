Retrouvez les rendez-vous au programme et leurs horaires confirmés. Les heures sont indiquées à l’heure de Paris.
Le programme
|Date et heure
|Affiche
|Compétition
|Diffusion
|22/11 à 20h45
|Marseille – Le Mans
|Ligue 1
|Ligue 1+ 2
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|Marseille – Le Mans
|Ligue 1
|Ligue 1+ 2
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