L’absence de réaction de l’OM face au Mans reste en travers de la gorge de Jean-Charles de Bono. Dans Débat Foot Marseille, l’ancien Olympien dénonce une équipe qui manque de caractère et dans laquelle il peine à se reconnaître. Sa conclusion est sans détour : Marseille ne fait plus peur à ses adversaires.



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Ce n’est pas seulement la défaite qui dérange Jean-Charles de Bono. C’est la manière dont l’OM a laissé la rencontre lui échapper, sans parvenir à stopper la remontée mancelle au Vélodrome. Après le revers 2-3, l’ancien Marseillais attendait des signes de révolte, des joueurs capables de se parler et de provoquer une réaction collective.

Sur le plateau de Football Club de Marseille, de Bono relie cette fragilité à une exigence fondamentale : l’état d’esprit. Avant même les qualités techniques, il estime qu’une recrue doit être capable de répondre à la pression et aux attentes du club. Une dimension qu’il ne retrouve pas suffisamment dans le groupe actuel.

« Avant de faire signer un joueur, il faut voir ce qu’il a dans la tête »

« Avant de faire signer un joueur, il faut voir ce qu’il a dans la tête. S’il a un état d’esprit qui correspond bien à la ville, au club, au Vélodrome, je pense que des fois, c’est bien mieux. […] En fait, ce qui est difficile, c’est de s’identifier à cette équipe. Tu ne peux pas t’identifier. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. […] Dis-moi, tu sais où tu es, là ? Déjà, tu es un joueur professionnel. Tu as le maillot de l’OM. Il faut qu’on sorte la tête de l’eau. Mais je n’ai pas vu de révolte, je n’ai pas vu un joueur parler à un autre joueur. […] Ça fait partie du jeu, ça fait partie du bagage d’un footballeur professionnel d’avoir de la révolte, d’avoir du répondant sur le terrain. […] On ne fait plus peur à l’Olympique de Marseille. On ne fait plus peur. Et ça, ça devient dramatique. »

De Bono réclame une équipe capable de répondre lorsque le rapport de force s’inverse. Face au Mans, les deux buts d’avance et les interventions de Delange n’ont pas suffi à enrayer l’effondrement. Les erreurs se sont accumulées sans qu’un joueur parvienne à remobiliser ses partenaires.

Pour l’ancien Olympien, retrouver de la solidité passe donc aussi par des responsabilités mieux assumées sur le terrain. Le maillot et le Vélodrome ne suffisent pas à imposer le respect : c’est au collectif de le gagner, dans les duels, dans la solidarité et dans sa capacité à résister.