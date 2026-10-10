OM : « On ne va pas pleurer sur notre sort »… Angel Gomes refuse de paniquer

À deux jours du déplacement à Troyes, Angel Gomes a voulu calmer les inquiétudes autour de l’OM. Malgré une situation sportive très compliquée, le milieu marseillais refuse de parler de peur et assure que le groupe reste concentré sur l’urgence : gagner le prochain match.

« Il n’y a pas de peur ou de crainte »

Interrogé en conférence de presse sur l’état d’esprit du groupe et sa capacité à lutter dans une situation délicate, Angel Gomes a tenu à relativiser.

Pour lui, il est encore beaucoup trop tôt pour céder à la panique.

« On a joué cinq matchs donc il n’y a pas de peur ou de crainte. On connaît notre situation, c’est une situation difficile mais on ne va pas pleurer sur notre sort. »

Le milieu de l’OM reconnaît donc la gravité du moment, mais refuse de laisser le classement peser sur le groupe.

« On doit se concentrer sur le présent »

Gomes insiste surtout sur la nécessité de ne pas se projeter trop loin.

« On sait qu’on doit travailler dur, on connaît la situation. On essaye de ne pas trop se projeter, de ne pas penser au long terme ni au passé. »

À ses yeux, l’OM doit avant tout retrouver une dynamique immédiate.

« On doit se concentrer sur le présent et gagner le match qui arrive. »

Un message clair avant Troyes, alors que Marseille doit impérativement mettre fin à sa mauvaise série.

« On ne peut pas fuir »

Angel Gomes assume également pleinement la pression liée au contexte actuel.

« On connaît la situation et on ne peut pas fuir. Il faut reprendre le rythme et c’est ce qu’on va faire. »

Le discours est donc simple : ne pas dramatiser, mais ne pas nier non plus l’urgence.

Pour Angel Gomes, l’OM ne doit pas penser au maintien, ni aux objectifs à long terme, mais uniquement à une chose : retrouver rapidement la victoire et relancer sa saison.