OM : ON VA SAVOIR ! LORENZI, homme de la situation ?

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille, présenté par Benjamin Courmes, avec Sourigna et XavOM. Au cœur de l’émission : les déclarations très fortes de Grégory Lorenzi dans L’Équipe, la sortie de Neal Maupay sur RMC, l’avant-match Troyes – OM et une séquence de calendrier qui pourrait peser très lourd sur la suite de la saison.

Le replay complet de ce nouveau numéro de Débat Foot Marseille est à retrouver ci-dessous.

Lorenzi dit-il enfin les choses clairement ?

Le gros débat de cette émission est consacré à l’interview de Grégory Lorenzi.

Le directeur sportif de l’OM a livré plusieurs éléments importants sur la situation du club : mercato bloqué par les contraintes financières, soutien maintenu à Bruno Genesio, constat physique inquiétant, nouvelle politique de recrutement et volonté de réduire les coûts.

Dans DFM, le débat porte notamment sur une question centrale : l’OM est-il entré dans une vraie période de transition ?

Et surtout, ce nouveau modèle plus prudent, davantage tourné vers les jeunes et les marchés moins coûteux, est-il réellement compatible avec les ambitions marseillaises ?

Maupay parle cash sur Genesio et De Zerbi

Autre séquence importante de l’émission : les déclarations de Neal Maupay sur RMC.

L’attaquant marseillais a notamment évoqué son soutien à Bruno Genesio, son refus de paniquer malgré la 17e place de l’OM et sa mise à l’écart sous Roberto De Zerbi.

De quoi relancer plusieurs débats : le vestiaire croit-il toujours pleinement en Genesio ? Le début de saison est-il déjà inquiétant ? Et les méthodes de De Zerbi ont-elles laissé des traces ?

Troyes – OM : déjà un match capital ?

L’émission se projette également sur le déplacement à Troyes.

Quel onze pour Bruno Genesio ? Quel système ? Quels joueurs relancer ? Faut-il privilégier l’efficacité au jeu ?

Avec plusieurs absents et un début de saison très compliqué, la question est simple : la victoire est-elle déjà obligatoire ?

Un calendrier qui peut tout changer

Après Troyes, l’OM va entrer dans une séquence particulièrement dense entre Ligue 1 et Europa League.

Le débat porte donc aussi sur la profondeur de l’effectif, la nécessité éventuelle de faire tourner en Europe et surtout sur l’impact que cette série pourrait avoir sur la suite de la saison.

Cette période peut-elle complètement relancer l’OM… ou l’enfoncer encore davantage ?

Le replay complet de Débat Foot Marseille

Retrouvez également dans cette émission les principales infos OM de la semaine, les réactions des intervenants et toutes les analyses avant la reprise.