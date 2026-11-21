Les prises de parole de Benatia après son départ de l’OM passent mal auprès de Sourigna. Dans Débat Foot Marseille, il lui reproche de commenter la vie du club sans assumer suffisamment sa part de responsabilité. Benjamin Courmes rappelle, lui, les réussites de son passage à Marseille.

Voir sur YouTube

« C’est bon, stop, oublie-nous ! » Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Sourigna n’a pas caché son agacement envers Benatia. Au-delà du bilan sportif, ce sont les interventions médiatiques de l’ancien dirigeant marseillais qui provoquent sa colère.

« Si tu avais un minimum de classe, tu ne parles plus du club »

Pour Sourigna, Benatia porte une part de responsabilité dans les difficultés de l’OM. Le voir s’exprimer sur le club peu après son départ est d’autant plus difficile à accepter.

« La situation dans laquelle on est, il est responsable. Si tu avais un minimum de classe, tu ne parles plus du club. Il faut quand même se souvenir qu’il quitte le club, quelques semaines après il est déjà sur Canal+, en train de commenter des mouvements de joueurs. C’est lunaire. »

Sourigna lui reproche également de renvoyer les responsabilités vers d’autres acteurs de son passage à Marseille. Il cite notamment Longoria et Rabiot dans une charge qui traduit son exaspération face à la succession des prises de parole.

💥 « C’est bon, stop, oublie-nous ! » @Sourigna_ ne digère pas les prises de parole de Benatia après son départ de l’OM. @BenFCM rappelle aussi ses réussites. 🔥 Benatia : critique justifiée ou bilan trop vite oublié ? #OM #Benatia https://t.co/vvOnyQD1vb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 20, 2026↗

« Le mal est fait ici, à Marseille »

Derrière cette colère, Sourigna oppose la mobilité des joueurs et des dirigeants à l’attachement de ceux qui restent. Les premiers poursuivent leur carrière ailleurs ; les supporters, eux, continuent de vivre avec les conséquences des résultats et des décisions prises au club.

« Le mal est fait ici, à Marseille. Pour la ville de Marseille, le mal est fait. On a été tous traumatisés par la saison dernière, mais littéralement. »

À ses yeux, les difficultés ne disparaissent pas avec le départ des responsables. Elles pèsent encore sur l’équipe et sur son environnement :

« Là, on vit une saison qui est compliquée parce qu’on doit vivre les séquelles. »

C’est dans ce contexte qu’il réclame davantage de retenue à Benatia. Sa conclusion est sans détour :

« C’est bon, stop, oublie-nous s’il te plaît. Oublie-nous ! »

Courmes rappelle les dossiers Rabiot et De Zerbi

Benjamin Courmes apporte toutefois un contrepoint. Sans écarter les critiques sur la gestion humaine, le présentateur de Débat Foot Marseille refuse de réduire le passage de Benatia à ses erreurs.

« Benatia avait aussi de très bons côtés. Moi, je pense qu’il a fait des erreurs de management. Il a surtout fait des erreurs de management. »

Le co-réalisateur du documentaire « Marseille La révolution Tapie↗ » met notamment à son crédit son rôle dans les arrivées de Rabiot et de De Zerbi :

« On parle de Rabiot, c’est lui qui l’a fait venir. De Zerbi, c’est lui qui l’a fait venir. »

Deux lectures du passage de Benatia se confrontent ainsi sur le plateau. Sourigna pointe les responsabilités et dénonce une communication qu’il juge déplacée. Courmes insiste sur un bilan plus contrasté, marqué aussi par des arrivées importantes à l’OM.