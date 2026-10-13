OM : Paixao en panne ! Réveil ce jeudi ?

Igor Paixao peine à devenir le leader offensif attendu à Marseille. Dans un article consacré au Brésilien, L’Équipe revient sur son manque d’efficacité, son été mouvementé et sa frustration à Troyes. Malgré ces difficultés, Bruno Genesio continue de protéger son ailier, avec l’espoir d’un déclic européen face à l’Olympiakos.

Une disette qui commence à peser

Au-delà de la victoire de l’OM à Troyes (0-2), la prestation d’Igor Paixao a laissé de nombreuses interrogations. Selon le décompte présenté par L’Équipe, le Brésilien a enchaîné une dixième rencontre officielle sans être décisif, depuis un but face à Metz le 10 avril.

Le quotidien relève notamment un seul dribble réussi et seize ballons perdus au Stade de l’Aube. Après une entame encourageante, l’ailier s’est progressivement enfermé dans des initiatives brouillonnes. L’Équipe nuance toutefois ce constat en soulignant un jeu collectif qui l’a parfois recherché sur de longs ballons aériens, sans le placer dans les meilleures conditions.

Genesio maintient sa confiance après un été agité

Son agacement au moment de son remplacement à la 87e minute a rendu ses difficultés encore plus visibles. Mais Bruno Genesio a préféré défendre son joueur plutôt qu’alimenter la polémique :

« Pour moi, ce n’est rien, cela peut arriver. Je pense qu’il était frustré, peut-être de sortir, peut-être de son match. »

L’entraîneur a également rappelé que Paixao conservait sa confiance et celle du groupe, tout en soulignant les efforts réalisés pour le garder à Marseille.

Selon L’Équipe, le dossier Sunderland a pesé dans son été. Alors que le joueur s’imaginait découvrir la Premier League et que Frank McCourt était favorable à une vente, le tandem Genesio-Lorenzi a obtenu son maintien dans l’effectif. Des pépins à la cuisse et au genou ont également accompagné cette période. Auprès de Canal+, Paixao a expliqué son choix :

« C’est un moment spécial, mais la situation du club m’a fait rester. Même en me vendant, ils n’auraient pas pu remplacer une pièce qui est importante pour eux. »

L’Olympiakos pour retrouver le déclic ?

Le quotidien rappelle un précédent encourageant : après un démarrage difficile la saison dernière, Paixao avait signé un doublé et une passe décisive contre l’Ajax, lors d’une victoire 4-0 en Ligue des champions.

La réception de l’Olympiakos jeudi à 21 heures, en Ligue Europa, pourrait lui offrir une nouvelle occasion de se relancer au Vélodrome.

Alors que L’Équipe évoque déjà la perspective d’un départ en 2027, l’urgence reste sportive : Paixao doit retrouver de l’efficacité pour répondre aux responsabilités que l’OM lui a confiées.