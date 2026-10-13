OM : Papin l’avoue, ce jeune talent marseillais lui « faisait penser à John Obi Mikel »

Jean-Pierre Papin garde un excellent souvenir de Nouhoum Kamissoko. L’ancien entraîneur de la réserve de l’OM, qui a brièvement dirigé le milieu malien, a salué ses qualités dans des propos relayés par La Provence. Il le compare notamment à John Obi Mikel, tout en soulignant son engagement et sa marge de progression.

« Il me faisait penser à John Obi Mikel »

Pour sa première titularisation chez les professionnels, Nouhoum Kamissoko a répondu présent lors de la victoire à Troyes (0-2). Disponible et entreprenant dans l’entrejeu, le joueur de 21 ans a livré une prestation saluée par les notes des médias.

Ces qualités avaient déjà retenu l’attention de Jean-Pierre Papin lorsqu’il l’avait côtoyé avec la réserve. L’ancien attaquant olympien met particulièrement en avant sa capacité à récupérer le ballon puis à le transmettre proprement :

« Il me faisait penser à John Obi Mikel dans l’allure, avec les mêmes caractéristiques et qualités. Il est à l’aise techniquement car il joue simple. Il va récupérer, transmettre, et ça, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est une machine à laver, car il rend les ballons propres. »

« Sur le terrain, c’est un soldat »

Papin décrit également un joueur discret en dehors du terrain, mais dont l’engagement ne fait aucun doute une fois le match commencé. Un contraste qui l’avait marqué durant leur collaboration :

« Son problème était qu’il était très timide, il n’avait que son copain Ange Lago, mais sur le terrain, c’est un soldat, quelqu’un qui n’a pas peur de mouiller son maillot, bien qu’il doive encore être un peu aiguillé. »

Le compliment s’accompagne donc d’une nuance importante : Kamissoko possède des qualités, mais reste un joueur à accompagner. Papin souligne son potentiel sans présenter sa progression comme achevée.

Confirmer dans la rotation de Genesio

L’absence de Pierre-Emile Højbjerg a ouvert une possibilité au milieu malien. Avant même Troyes, une place plus importante dans la rotation était déjà envisagée pour Kamissoko, notamment avec l’enchaînement des rencontres.

La prochaine occasion pourrait se présenter lors de la réception de l’Olympiakos jeudi à 21 heures, en Ligue Europa. Aucune nouvelle titularisation n’est toutefois acquise : le jeune milieu devra continuer à convaincre Bruno Genesio pour transformer cette première réussie en temps de jeu régulier.