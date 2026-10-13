OM : Pas de mercato, des pros surpayés et décevants… valoriser les JEUNES, la SEULE solution ?

Voici le replay du dernier numéro de Débat Foot Marseille diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille ce lundi.

Autour de Nicolas Filhol, journaliste FCM, seront présents Jean-Charles De Bono, consultant FCM, et notre invité Belmel Bouzélifa Karbadji, pour revenir sur l’actualité de l’OM et préparer le prochain rendez-vous européen.

Troyes 0-2 OM : que retenir de cette victoire ?

Premier thème de l’émission : le succès marseillais à Troyes.

L’OM a retrouvé les trois points, sans forcément livrer une prestation totalement convaincante. L’occasion de faire une analyse à froid de la rencontre : ce qui a fonctionné, les points encore inquiétants, les joueurs qui ont marqué des points et ceux qui restent en difficulté.

Les performances des jeunes seront également évoquées, tout comme celles de Harit, moins influent dans le jeu mais enfin décisif, et d’Abdelli, volontaire dans cette rencontre.

À l’inverse, les prestations de De Lange, Gomes et Paixao feront partie des sujets à débattre.

Gros débat : valoriser les jeunes, la seule solution pour l’OM ?

C’est le cœur de l’émission.

Après les déclarations de Grégory Lorenzi sur la volonté de développer davantage la formation et les jeunes joueurs, mais aussi les propos de Bruno Genesio après Troyes, une question se pose : l’OM doit-il désormais accélérer dans cette direction ?

Abdallah, Bezahaf ou encore Kamissoko ont montré qu’ils pouvaient tenir leur place. Mais il faudra aussi relativiser leur prestation face à une équipe de Troyes particulièrement faible.

Le vrai débat sera peut-être ailleurs : les jeunes sont-ils réellement au-dessus des attentes, ou mettent-ils surtout en évidence le niveau trop moyen de certains joueurs confirmés, malgré leur statut et leur salaire ?

Autre question importante : dans le contexte économique actuel, la valorisation des jeunes peut-elle devenir l’un des piliers du nouveau modèle de l’OM ?

OM – Olympiakos : équipe type ou rotation ?

Enfin, place à l’Europe et au prochain match de l’OM face à l’Olympiakos.

À quelques jours de cette rencontre, plusieurs questions seront au programme :

Genesio doit-il aligner son équipe type ou profiter de ce match pour faire tourner ?

Les jeunes doivent-ils enchaîner ?

Quel est le niveau de l’Olympiakos cette saison ?

Et surtout, quel onze de départ pour l’OM ?

Rendez-vous à 17h30

📺 Débat Foot Marseille en direct à 17h30

Avec :

Nicolas Filhol — journaliste FCM

Jean-Charles De Bono — consultant FCM

Belmel Bouzélifa Karbadji