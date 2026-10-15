Mercato OM : Pierre Sage ne ferme pas totalement la porte…

Interrogé sur la possibilité d’entraîner un jour l’OM, Pierre Sage a apporté une réponse nuancée. Le coach de Crystal Palace, de retour à Lyon ce jeudi en Ligue Europa, avait auparavant évoqué Bruno Genesio pour illustrer son attachement à la ville rhodanienne.







Pierre Sage prend Bruno Genesio en exemple

Avant OL – Crystal Palace, programmé ce jeudi à 18h45, Pierre Sage a retrouvé un environnement qu’il connaît bien. En conférence de presse mercredi, dans des propos relayés par Foot Mercato, l’ancien entraîneur lyonnais a rappelé qu’il possédait toujours une maison à Lyon et continuait de s’y sentir chez lui, malgré son installation à Londres. leprogres.fr

Pour expliquer ce lien, le technicien a fait un parallèle avec le parcours de Bruno Genesio, aujourd’hui sur le banc de l’OM. Son attachement à Lyon l’a ainsi conduit à évoquer spontanément Marseille.

« Je suis maintenant un Lyonnais qui entraîne Palace, comme j’ai été un Lyonnais qui entraîne Lens… Un peu à l’image de Bruno Genesio qui est un Lyonnais qui entraîne l’OM. »

Cette comparaison a suscité une question directe d’un journaliste : pourrait-il, lui aussi, prendre les commandes de l’Olympique de Marseille ? Sage a répondu sans exclure définitivement cette éventualité.

« Peut-être pas pour le moment »

L’entraîneur de Crystal Palace s’est montré prudent sur le calendrier, avant de glisser une remarque sur les rivalités lyonnaises. Une réponse qui laisse une ouverture, sans annoncer de projet marseillais.

« Peut-être pas pour le moment. Mais, je dirai plutôt qu’il y a un autre club qu’on ne peut pas entraîner quand on est Lyonnais. »

Saint-Étienne pourrait être le club visé par cette dernière phrase, comme le suggère le média. Sage ne l’a toutefois pas nommé.

Le sujet n’est pas nouveau pour lui. En mai dernier, lorsqu’il entraînait encore Lens, Pierre Sage avait déjà évoqué l’hypothèse d’un avenir à Marseille dans l’After Foot sur RMC, en écartant alors un rapprochement immédiat tout en laissant ouverte la possibilité d’une rencontre plus tard. footballclubdemarseille.fr

Pour l’heure, ses déclarations restent une réponse à une question sur son avenir : elles ne font état d’aucun contact avec l’OM. À Marseille, Genesio prépare la réception de l’Olympiakos, ce jeudi soir au Vélodrome.