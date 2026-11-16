L’Olympique de Marseille repassera devant la DNCG tout début décembre, après les mesures d’encadrement décidées en juin. Le club espère présenter un nouveau plan suffisamment convaincant pour pouvoir recruter cet hiver, sans bouleverser son effectif.

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Le rendez-vous avec la Direction nationale du contrôle de gestion constituera une étape importante pour l’OM. Lors de son dernier passage, le club avait vu ses indemnités de mutations et sa masse salariale encadrées, ce qui l’avait empêché d’enregistrer le moindre renfort pendant l’été. Malgré plusieurs ventes, dont celles de Greenwood, Balerdi, Medina et Rulli, la masse salariale n’est pas encore redescendue sous le seuil fixé par l’instance.

Un nouveau plan pour retrouver une marge de manœuvre

Les dirigeants marseillais préparent cette audition depuis plusieurs mois. Leur objectif est de faire valoir les efforts réalisés depuis l’été, tout en présentant une nouvelle base financière adaptée à la situation actuelle du club. Des discussions sont toujours ouvertes avec plusieurs joueurs afin de réduire certains salaires, et plusieurs accords seraient proches d’aboutir. Stéphane Richard a reconnu qu’une sanction restait possible, tout en assurant que l’OM chercherait à en limiter la portée. Le président a également expliqué que les mesures décidées en juin ne s’appliquaient pas nécessairement à toute la saison et que la DNCG pourrait intervenir seulement si une recrue faisait de nouveau dépasser le plafond salarial fixé.

« Notre volonté, c’est de faire des recrutements cet hiver si on peut le faire et si on estime qu’on doit en faire. » Stéphane Richard – la Provence

Trois postes ciblés par la cellule de recrutement

En parallèle, Grégory Lorenzi et la cellule de recrutement travaillent depuis l’été sur plusieurs profils. Les besoins identifiés concernent un défenseur central, un milieu box-to-box et un avant-centre, avec une priorité donnée à des joueurs connaissant déjà la Ligue 1. Des prêts pourraient être privilégiés afin de limiter l’impact financier des opérations. Le club ne souhaite pas particulièrement dégraisser dès cet hiver, même si une vente pourrait offrir une flexibilité supplémentaire. La réduction des plus gros salaires est plutôt programmée pour l’été, avant le 30 juin, tandis que Kondogbia et Harit arrivent également en fin de contrat.

Des recettes supplémentaires pour soutenir le projet

Les dirigeants travaillent aussi sur les revenus du club. Le partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire a été renouvelé, le naming du CEPAC Vélodrome a été annoncé et le retour d’Adidas comme équipementier à partir de la saison prochaine est présenté comme un élément important sur le plan financier.