La nouvelle soirée européenne de l’Olympique de Marseille n’a pas convaincu Daniel Riolo. Au micro de RMC, le journaliste a exprimé son exaspération face au visage affiché par les joueurs marseillais. Entre la fatigue liée à l’enchaînement des rencontres et les exigences du calendrier, le consultant estime que les arguments avancés ne peuvent pas justifier une telle prestation.

Daniel Riolo dénonce la prestation de l’OM

Le journaliste de RMC n’a pas caché sa déception après cette nouvelle sortie européenne de l’OM. Pour lui, le problème ne se limite pas au résultat : c’est surtout le contenu proposé par les Marseillais qui pose question. Daniel Riolo attend davantage d’implication et d’intensité de la part d’une équipe engagée sur plusieurs tableaux cette saison.

Le consultant a notamment pointé du doigt le manque d’exigence affiché dans une compétition européenne qui mérite, selon lui, un investissement à la hauteur des ambitions du club phocéen.

« S’ils nous disent ‘l’Europa League on s’en carre’, ok, moi j’arrête d’en parler, je ne dis pas que c’est la honte, je m’en fous. Tant qu’ils ne disent pas ça… La prestation de ce soir, ce n’est pas possible », a-t-il pesté.

À travers cette déclaration, Daniel Riolo met en avant une question centrale : quelle importance l’Europa League occupe-t-elle réellement dans les objectifs de l’Olympique de Marseille ? Le journaliste attend une position claire de la part du club, plutôt qu’une prestation qu’il juge insuffisante.

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La fatigue ne justifie pas tout pour Daniel Riolo

L’enchaînement des matchs constitue un défi pour les équipes engagées en championnat et en Coupe d’Europe. Mais cet argument ne suffit pas à expliquer le visage affiché par les Olympiens, selon le journaliste. Daniel Riolo distingue les rencontres face aux grandes équipes de celles disputées contre des adversaires comme Sturm Graz ou Angers.

Il insiste également sur le calendrier marseillais, avec Le Havre au programme du week-end, pour souligner les exigences auxquelles les joueurs doivent répondre.

« Même si t’es fatigué, que tu as deux matchs par semaine, tu ne joues pas comme ça. Je ne demande pas qu’ils fassent deux bons matchs par semaine en enchaînant Monaco et le PSG, c’est en jouant Sturm Graz et Angers. Et Le Havre ce week-end. On ne demande pas la lune non plus. »

Le message du consultant est clair : pour l’OM, la répétition des rencontres ne peut pas devenir une justification systématique. Entre les échéances européennes et la Ligue 1, les Marseillais sont attendus sur leur capacité à maintenir un niveau de jeu et d’engagement suffisant.