OM : premières fuites sur le futur maillot Adidas… avec le retour de l’ancien logo ?

Le retour d’Adidas à l’OM pourrait déjà commencer à se dessiner. Selon Footy Headlines, un premier concept du possible maillot marseillais pour la saison 2027-2028 a circulé, avec un détail qui ne manquera pas de faire réagir les supporters : le retour de l’ancien logo du club.

Un premier aperçu du futur maillot ?

Le média spécialisé Footy Headlines a dévoilé ce à quoi pourrait ressembler l’un des futurs maillots de l’OM en cas de retour d’Adidas dès la saison prochaine.

Le visuel reprendrait plusieurs codes historiques associés au club, avec notamment le retour de l’ancien logo de l’OM.

À ce stade, il ne s’agit toutefois que d’une première fuite et aucun design officiel. Le retour anticipé d’Adidas dès la saison prochain n’a d’ailleurs pas non plus été encore conformé.

Le dossier reste donc à suivre de près, alors que le retour de l’équipementier historique suscite déjà beaucoup d’attentes autour du Vélodrome.

⌛⌛⌛ https://t.co/3CaPh66OYj — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 4, 2026