OM – PSG : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit le PSG pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG aura lieu à 20h45 à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin

Kondogbia, Veretout, Ounahi

Harit

Aubameyang, Ndiaye

PSG :

Donnarumma

Hakimi, Pereira, Beraldo, Mendes

Lee, Ugarte, Vitinha

Kolo Muani, Ramos, Mbappé

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – PSG

L’arbitre désigné pour OM – PSG ce dimanche est Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le poste de quatrième arbitre sera Marc Bollenger. Les deux arbitres assistants vidéo seront Jérémie Pignard et Hamid Guenaoui.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 98%)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 14°C / ressentie 9°C

– Vent : S 35km/h

– Taux d’humidité : 93%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS PSG en L1

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 20 Victoires PSG : 35

Déclarations d’avant-match

Luis Enrique en conférence de presse : « Je ne peux pas parler de durer, cela appartient au joueur. Les joueurs sont presque tous à disposition. Vous verrez demain. Il faut voir quel est le timing idéal pour revenir. Il faut voir ce qui est le mieux pour l’équipe. On a besoin de gagner tous les matchs. Sur l’entraînement d’hier, c’était spectaculaire. Tout est possible dans la vie. Je suis conscient de l’importance du Classique pour les supporteurs. Notre objectif est d’aller gagner ce match. En tant que responsable de l’équipe, je dois avoir une vision générale de l’équipe. Il y aura des gens qui ne seront pas d’accord. J’ai toujours vu le foot comme un spectacle. Nous, on ne calcule pas. Notre intention est de donner un bon spectacle, d’être offensif. Je suis assez fier de ça, mon message ne varie pas. »

Jean-Louis Gasset en conférence de presse : « On se rendra compte quand il sera parti qu’on avait à faire à l’un des trois meilleurs joueurs du monde. On ne sait même pas où il va jouer. C’est compliqué de faire un plan anti Mbappé », a affirmé l’entraîneur olympien avant que son gardien revienne sur les sifflets du Vélodrome à l’encontre de l’attaquant parisien avec l’Équipe de France ce mercredi face au Chili (3-2): « Il a été sifflé car après il y avait le classico. Je pense que tous les français sont contents de l’avoir en Équipe de France. »