L’OM reçoit le PSG ce samedi soir à Martigues, à 21 heures, pour le Clasico féminin. Les Marseillaises pourront s’appuyer sur plusieurs retours, tandis que le club parisien sera privé de plusieurs joueuses importantes.

Voir sur YouTube

Selon La Provence↗, la rencontre se disputera au stade Turcan dans un contexte particulier. Au-delà de l’enjeu sportif, environ 2 000 spectateurs sont attendus pour une soirée consacrée à la culture street, avec notamment du rap et du freestyle football.

Jenny Perret et Claire Lavogez de retour

Nicolas Chabot a annoncé qu’il devrait pouvoir compter sur l’ensemble de son groupe pour affronter le PSG. Sintia Cabezas n’a toutefois pas participé au dernier entraînement au Campus, tandis que Sonia Ouchene, en phase de reprise après sa rupture des ligaments croisés subie en avril, s’est entraînée à part. Le staff marseillais enregistre surtout les retours de Jenny Perret et Claire Lavogez. Les deux joueuses étaient suspendues lors du déplacement à Saint-Malo la semaine précédente. Le retour de Sonia Ouchene dans le groupe est, lui, espéré pour la fin de l’année.

Quatre absences dans les rangs du PSG

Le PSG devra composer sans plusieurs éléments de son effectif. Sakina Karchaoui, originaire de Miramas, ne sera pas présente, tout comme Rasheedat Ajibade, Anaïs Ebayilin et Romée Leuchter. Cette affiche sera aussi l’occasion d’une soirée thématique à Turcan. Stony Stone doit se produire en direct sur la pelouse, les animations mêleront rap et freestyle football, et les Marseillaises porteront un flocage spécial avec leurs « streetnames ».