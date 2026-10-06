OM : quel bilan après 10 ans de Frank McCourt ?

Cela fait désormais dix ans que Frank McCourt a pris les commandes de l’Olympique de Marseille. Une décennie marquée par de fortes ambitions, des investissements importants, plusieurs changements de dirigeants et d’entraîneurs, quelques beaux parcours européens… mais toujours aucun trophée majeur remporté.

Dans ce nouveau numéro de Débat Foot Marseille, présenté par Benjamin Courmes, avec Nicolas Filhol et Jean-Charles De Bono, nous avons dressé le bilan de l’ère McCourt autour de trois grandes questions : quel bilan sportif ? Quel bilan financier ? Et surtout, quel avenir pour l’OM ?

Un bilan sportif contrasté

Depuis l’arrivée de Frank McCourt, l’OM a régulièrement retrouvé le haut du classement de Ligue 1, avec plusieurs podiums et qualifications européennes.

Mais le constat reste difficile à contourner : aucun trophée en dix ans.

L’OM a pourtant connu plusieurs campagnes européennes marquantes, avec notamment :

la finale de Ligue Europa en 2018 ;

; la demi-finale de Conference League en 2022 ;

; la demi-finale de Ligue Europa en 2024.

En parallèle, l’instabilité sportive a été importante, avec 12 entraîneurs différents sur la période. Garcia, Villas-Boas, Sampaoli, Tudor, Gattuso, Gasset, De Zerbi et les autres ont incarné autant de projets différents.

Une question revient donc : l’OM a-t-il réellement réussi à construire un projet sportif durable sous McCourt ?

Des pertes financières considérables

Le deuxième volet de cette émission concerne évidemment les finances.

Les comptes publiés par la DNCG permettent de mesurer l’ampleur des investissements mais aussi des pertes enregistrées par le club.

Sur la période, l’OM a accumulé plusieurs exercices très déficitaires. Parmi les plus marquants :

2018-2019 : -91,4 M€

2019-2020 : -97,8 M€

2020-2021 : -76,4 M€

2023-2024 : -39,1 M€

2024-2025 : -104,8 M€

La saison 2024-2025 constitue même le plus gros déficit de l’ère McCourt.

Dans le même temps, la masse salariale a progressivement augmenté pour atteindre 153,7 M€ en 2024-2025.

Le paradoxe est donc évident : l’OM a dépensé énormément, sans parvenir à transformer ces investissements en trophées ou en stabilité durable.

Mercato : beaucoup de mouvements, des réussites mais aussi des erreurs

L’ère McCourt a également été marquée par un renouvellement permanent de l’effectif.

Des centaines de mouvements ont été enregistrés sur les différents mercatos, avec plusieurs investissements très importants.

Parmi les plus gros achats de la période figurent notamment :

Mason Greenwood, Vitinha, Igor Paixão, Dimitri Payet et Elye Wahi.

Côté ventes, plusieurs opérations importantes ont permis de générer des revenus, avec notamment :

Greenwood, Wahi, Zambo Anguissa, Renan Lodi et Luis Henrique.

Le cas Greenwood est d’ailleurs particulièrement intéressant. Son transfert montre à quel point le montant brut d’une vente ne correspond pas forcément à la somme réellement récupérée par le club, en raison des différents pourcentages et droits économiques.

Une gouvernance qui a beaucoup changé

L’instabilité ne concerne pas uniquement le banc de touche.

Depuis 2016, plusieurs dirigeants ont piloté le projet marseillais.

À la présidence :

Jacques-Henri Eyraud → Pablo Longoria → Stéphane Richard

À la direction sportive :

Andoni Zubizarreta → Pablo Longoria → Medhi Benatia → Grégory Lorenzi

Autant de changements qui ont souvent entraîné des modifications profondes dans la politique sportive et économique du club.

Et maintenant, que peut faire Frank McCourt ?

C’est probablement la question centrale aujourd’hui.

Après dix ans et plusieurs centaines de millions d’euros de pertes cumulées, quatre scénarios semblent possibles.

McCourt peut décider de réinvestir fortement pour relancer un nouveau cycle.

Il peut au contraire chercher à rendre l’OM totalement autonome financièrement, avec une masse salariale réduite, davantage de ventes et une politique de recrutement plus prudente.

Il peut également décider de vendre le club, à condition de trouver un investisseur capable de répondre à ses attentes.

Enfin, il existe une quatrième possibilité : rester propriétaire sans remettre autant d’argent qu’auparavant.

C’est peut-être ce scénario qui pose le plus de questions. L’OM peut-il conserver ses ambitions sportives tout en réduisant drastiquement son train de vie ?