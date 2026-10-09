OM : Quel est le projet pour les futures années ? Genesio a eu des réponses !

À deux jours du déplacement à Troyes, Bruno Genesio ne s’est pas seulement exprimé sur l’urgence sportive. L’entraîneur de l’OM a aussi évoqué en profondeur l’avenir du club et la nécessité de définir une véritable ligne directrice pour les prochaines saisons. Ambition, formation, recrutement, identité de jeu : le technicien veut savoir précisément quel projet Marseille souhaite construire.

« Je sais où j’ai envie d’aller avec l’OM »

Malgré le début de saison très compliqué, Bruno Genesio assure ne rien avoir perdu de ses ambitions.

En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a d’abord rappelé pourquoi il avait accepté le projet olympien.

« Je sais où j’ai envie d’aller avec l’OM. Si je suis venu à l’OM c’est parce que j’ai de l’ambition. Mais il y a une situation difficile que tout le monde connaît. »

Genesio distingue ainsi deux temporalités. À court terme, Marseille doit impérativement sortir de sa mauvaise dynamique. Mais cette urgence ne doit pas empêcher le club de définir ce qu’il veut devenir dans les prochaines années.

« On doit gérer l’urgence, quand il y a des moments de crise il faut gérer l’urgence. Il faut casser cette spirale négative, prendre des points et se dire que cette saison doit permettre d’effacer des difficultés. »

« Quel est le projet de l’OM sur les futures années ? »

Une fois la situation sportive stabilisée, Genesio veut surtout obtenir une vision claire du projet marseillais.

« Après ça, il faut se projeter sur ce qu’on veut faire. Quel est le projet de l’OM sur les futures années ? Un entraîneur n’est que de passage mais je dois avoir une vision à moyen terme, savoir quelle trace je vais laisser derrière moi. »

La question posée par l’entraîneur dépasse donc largement le prochain mercato.

Genesio souhaite savoir quel type d’effectif l’OM veut construire, sur quels joueurs s’appuyer et surtout quelle identité de jeu le club souhaite installer.

« Il faut savoir ce que le club veut faire dans l’avenir, avec qui ? Est-ce qu’on veut uniquement des jeunes formés au club à l’OM dans les prochaines années, est-ce qu’on veut uniquement des stars, quel jeu on veut ? Entraîneur on doit savoir si on peut mener ce projet. »

Genesio pose une limite claire sur le jeu

Le technicien marseillais a également envoyé un message très clair concernant sa philosophie.

Même dans un contexte où les résultats sont devenus urgents, Genesio ne veut pas renoncer totalement à ses convictions.

« Moi si on me dit de fermer la boutique et de gagner les matchs 1-0, ce n’est pas mon projet. »

Une déclaration forte au moment où l’OM réfléchit à un nouveau modèle davantage tourné vers la formation, des recrutements moins coûteux et une réduction de sa dépendance aux résultats sportifs.

Des discussions avancées avec Stéphane Richard

Genesio assure cependant avoir obtenu des réponses au cours de ses échanges avec la nouvelle direction.

« Mais on a bien avancé sur ces points avec Stéphane Richard, qui est un homme très intelligent. »

L’entraîneur avait déjà expliqué être ressorti rassuré de ses discussions avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi et se sentir aligné avec eux sur la nécessité de travailler à la fois sur l’urgence actuelle et sur le moyen terme.

Au-delà du déplacement à Troyes, Bruno Genesio ouvre donc un débat beaucoup plus large : celui du futur modèle de l’OM. Pour le coach, retrouver des résultats est aujourd’hui indispensable, mais Marseille doit surtout décider clairement ce qu’il veut devenir dans les prochaines années.