OM : Réunion, Troyes, physique, Gouiri, projet… Les 5 points clés de la conférence de Genesio

À deux jours du déplacement crucial à Troyes, Bruno Genesio s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur de l’OM a assumé l’urgence sportive après quatre défaites consécutives en Ligue 1, tout en détaillant les problèmes physiques et défensifs de son équipe. Il a également donné plusieurs informations sur son effectif et expliqué ses échanges avec Grégory Lorenzi et Stéphane Richard. Voici les cinq points clés à retenir.

1. Genesio assume « une situation d’urgence »

Bruno Genesio ne cherche plus à masquer la gravité de la situation. Après un premier cycle très compliqué, l’entraîneur a profité de la trêve pour échanger avec Grégory Lorenzi et Stéphane Richard.

Son message avant Troyes est limpide : l’OM doit immédiatement stopper sa spirale négative.

« Si j’ai un message à vous donner, c’est qu’on est dans une situation d’urgence. Il faut être lucide, on reste sur quatre défaites en championnat et il faut stopper ça. C’est ça l’urgence. »

Genesio refuse cependant de parler ouvertement de crise et insiste sur la nécessité de retrouver rapidement des points.

« On doit gérer l’urgence, quand il y a des moments de crise il faut gérer l’urgence. Il faut casser cette spirale négative, prendre des points et se dire que cette saison doit permettre d’effacer des difficultés. » Texte collé

Même lorsqu’il est interrogé sur le maintien, le technicien veut surtout libérer son groupe du poids du classement.

« Il faut pouvoir jouer sans cette arrière-pensée du classement. Parce que quatre défaites de suite, ce n’est pas bien pour l’ambiance. » Texte collé

2. Troyes n’est surtout pas un « faire-valoir »

Après avoir affronté plusieurs équipes annoncées dans le haut de tableau, l’OM va désormais entrer dans une séquence théoriquement plus abordable. Mais Genesio refuse catégoriquement cette lecture.

« On entend que les cinq premiers matchs c’étaient des équipes de haut de tableau. Mais ça ne veut pas dire que celles qu’on va jouer maintenant, à commencer par Troyes, ce sont des faire-valoir. »

Le coach prévient ses joueurs contre tout excès de confiance.

« Si on doit gagner c’est parce qu’on aura donné le maximum, jouer à 100 %. Cela pourrait nous pénaliser de croire qu’il suffit de rentrer sur le terrain pour battre Troyes dimanche. »

Et le déplacement dans l’Aube lance une séquence très importante.

« On a un cycle de matchs très très importants si on se projette jusqu’à la prochaine trêve. » Texte collé

L’OM va d’ailleurs entrer dans un rythme particulièrement soutenu. Genesio parle d’un « cycle de cinq matchs en quinze jours ». Texte collé

3. Le constat physique est réel, mais Genesio pointe aussi la défense

Les déclarations de Grégory Lorenzi sur les limites physiques de l’effectif ont beaucoup fait parler cette semaine. Genesio confirme qu’il existe bien un retard dans ce domaine.

« Il y a une volonté d’écouter et d’avancer des joueurs mais c’est encore insuffisant sur le plan physique. »

Mais l’entraîneur refuse de réduire les difficultés de l’OM à une simple question de kilomètres parcourus.

« Après, il ne faut pas résumer notre début de saison que là-dessus. C’est important de courir mais aussi de bien courir. »

Pour lui, l’autre grand chantier concerne l’organisation sans ballon.

« Un autre domaine important pour moi, c’est notre animation défensive et notre tactique défensive avec des positionnements plus judicieux à la perte de balle pour être moins en danger. » Texte collé

Genesio insiste également sur les occasions concédées.

« On doit progresser physiquement, on doit faire plus d’efforts dans un match et plus d’efforts à haute intensité. Le deuxième point important c’est une solidité défensive plus forte qu’aujourd’hui. On concède trop d’occasions et trop de la même manière. » Texte collé

Pour autant, il ne compte pas tout bouleverser.

« Ce serait une erreur de changer de système parce qu’on a besoin de complicité. […] On doit continuer dans la direction qu’on s’est fixée. » Texte collé

4. Gouiri apte, Meïté incertain et Maupay soutenu

Genesio a également fait plusieurs points importants sur son effectif.

Bonne nouvelle concernant Amine Gouiri : après son pépin physique avec l’Algérie, l’attaquant devrait pouvoir tenir sa place.

« Amine s’est entraîné normalement et sera apte pour dimanche. »

Le coach a aussi défendu Neal Maupay, critiqué après ses occasions manquées contre le PSG.

« Je lui ai dit qu’il n’était pas responsable du mauvais résultat parce qu’il a raté une occasion. Cela fait partie du métier d’attaquant. »

« Neal fait beaucoup de bonnes choses, il fait partie des joueurs qui ont le plus d’activité de l’équipe. […] Il a les qualités pour être un très bon attaquant. » Texte collé

Concernant Bamo Meïté, une petite alerte est apparue à la cheville.

« Bamo s’est tordu la cheville mais il devrait pouvoir postuler pour le match de dimanche. On verra demain. » Texte collé

Genesio a également confirmé avoir échangé avec Faris Moumbagna, totalement opérationnel.

« Il est à 100 % physiquement, il s’entraîne beaucoup en-dehors pour éviter les nouveaux pépins. Il n’y a pas de problème. » Texte collé

Pour remplacer Timothy Weah, suspendu, plusieurs solutions ont été testées, dont celle du jeune Kelyann Bezahaf.

« On a testé plusieurs solutions pour pallier l’absence de Tim’. Vous en saurez plus dimanche. » Texte collé

5. Genesio veut connaître le projet de l’OM… et refuse de « fermer la boutique »

Au-delà de Troyes, Bruno Genesio a livré l’un des passages les plus intéressants de sa conférence sur son avenir et celui du projet marseillais.

Il voulait notamment connaître précisément la vision de la nouvelle direction.

« J’avais besoin d’obtenir le message qu’on ne travaillait pas sur du court terme mais aussi la saison prochaine. Je voulais connaître la vision à moyen terme de la nouvelle direction et club pour que l’OM retrouve un statut qui lui convienne. »

Et le coach affirme être ressorti rassuré de ses discussions.

« J’ai été rassuré. On est alignés avec ma direction sportive et mon président. On a les mêmes idées et la même vue à court terme pour sortir, non pas de la crise mais d’une situation difficile. » Texte collé

Genesio veut cependant être certain que le projet correspondra à ses convictions de jeu.

« Quel est le projet de l’OM sur les futures années ? […] Est-ce qu’on veut uniquement des jeunes formés au club à l’OM dans les prochaines années, est-ce qu’on veut uniquement des stars, quel jeu on veut ? »

Et il fixe une limite très claire :

« Moi si on me dit de fermer la boutique et de gagner les matchs 1-0, ce n’est pas mon projet. Mais on a bien avancé sur ces points avec Stéphane Richard, qui est un homme très intelligent. » Texte collé

Enfin, après les interrogations sur son attitude après le PSG, Genesio a également tenu à mettre les choses au clair sur son état d’esprit :

« Je ne suis pas usé et je ne pleurniche pas, contrairement à ce que j’ai pu entendre. Je vais bien, merci de vous inquiéter pour moi. » Texte collé

Avant Troyes, le message de Bruno Genesio est donc à deux niveaux : l’OM doit d’abord répondre à l’urgence en prenant des points, sans renier pour autant le projet de jeu et la construction à moyen terme que l’entraîneur veut mener avec sa direction.