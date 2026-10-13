OM : Riolo sait « pas comment Genesio peut s’en sortir… »

Le succès de l’OM à Troyes (0-2) n’a pas convaincu Daniel Riolo. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a pointé les limites du jeu marseillais et le manque d’influence des joueurs expérimentés. Igor Paixão est particulièrement visé, alors que les jeunes ont davantage retenu l’attention au Stade de l’Aube.

« Les joueurs censés être bons ne sont pas bons »

Pour Daniel Riolo, retrouver la victoire ne suffit pas à dissiper les inquiétudes. Le journaliste estime que la prestation collective reste insuffisante pour envisager sereinement la suite :

« Rien de rassurant dans cette victoire, qui est terne. […] L’OM est bien bousculé par Troyes en première période. […] Je ne vois pas grand-chose de rassurant. […] Je ne sais pas comment (Bruno) Genesio peut s’en sortir, car les joueurs censés être bons ne sont pas bons. […] Ils ne font rien. »

Son principal reproche concerne donc les cadres : selon lui, les joueurs attendus pour porter l’équipe ne répondent pas suffisamment présents, malgré les trois points obtenus.

Paixão particulièrement ciblé

Le cas Igor Paixão cristallise cette critique. Après l’agacement du Brésilien au moment de son remplacement, Bruno Genesio avait choisi de défendre son joueur. Riolo porte un regard beaucoup moins indulgent sur sa situation.

« C’est la victoire qu’on attendait tous. Mais ce qu’on voit… (Igor) Paixão, pas content, on a compris qu’il aurait certainement dû partir cet été. Parce que, finalement, le club s’est plié en quatre (pour le conserver), mais il n’a pas fait la moitié d’un bon match depuis Strasbourg (21 août, ndlr). […] Et derrière, il annonce qu’il ne va pas s’attarder (à l’OM) et à la moindre ouverture, il s’échappera. »

Cette interprétation de son avenir mérite toutefois d’être nuancée : Paixão avait surtout évoqué un départ plus probable à l’été 2027, plutôt qu’un transfert dès janvier. Il n’a donc pas annoncé vouloir quitter Marseille à la première occasion cet hiver.

Les jeunes montrent davantage que les cadres

Riolo souligne également le contraste entre les joueurs expérimentés et les jeunes lancés à Troyes. Nouhoum Kamissoko, dont la première titularisation a été saluée par les notes des médias, a notamment apporté de la disponibilité et de l’initiative dans l’entrejeu.

De son côté, Kelyann Bezahaf a également vécu une première titularisation réussie avec son club formateur. Deux prestations encourageantes qui ne suffisent cependant pas, aux yeux du journaliste, à masquer les difficultés générales.

Pour Riolo, l’OM a retrouvé un résultat, pas encore un niveau de jeu rassurant. Son attente porte désormais sur une réaction des cadres, indispensables pour donner une suite à cette victoire.