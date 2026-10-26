L’OM a battu Le Havre (4-3), mais sa fin de match a provoqué la colère de Bruno Genesio et d’Himad Abdelli contre les entrants. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo juge leurs critiques publiques trop dures pour les jeunes joueurs concernés. Selon lui, cette discussion aurait dû rester dans le vestiaire.

Quatre buts d’avance, puis la frayeur

Marseille menait 4-0 avant de voir Le Havre revenir à 4-3 dans le dernier quart d’heure. Après la rencontre, Genesio a reproché à certains jeunes entrants leur manque d’engagement. Abdelli a lui aussi estimé que les remplaçants devaient davantage se donner à fond.

Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko, entrés en seconde période, se sont retrouvés au centre des réactions. Riolo comprend que l’entraîneur puisse recadrer ses joueurs, mais conteste la manière dont les reproches ont été formulés.

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« Je l’aurais fait dans le vestiaire »

Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a livré son analyse de la séquence :

C’est violent pour les deux jeunes qui ces dernières semaines étaient encensés parce que c’étaient eux qui prenaient la place de ceux qui étaient trop payés et ne foutaient rien. Donc là, Genesio leur tape dessus, pourquoi pas, même si je pense que je l’aurai fait dans le vestiaire. Et en plus Abdelli est arrivé par derrière et il en a remis une grosse couche. Lui, il vient d’enchaîner deux bons matchs et probablement qu’il se voit candidat au Ballon d’Or l’année prochaine. Clairement, ce qu’on a vu, c’est inadmissible, l’OM est passé près d’une terrible humiliation. Ce règlement de compte en public, l’OM aurait pu s’en passer. Ils ont quand même bien joué pendant une grande partie du match.

Riolo ne minimise pas la fin de rencontre marseillaise. Sa critique porte sur l’exposition publique des jeunes joueurs, au terme d’un match que l’OM a tout de même remporté après avoir longtemps dominé.