OM : Rothen charge deux personnes après le début de saison catastrophique !

Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la situation actuelle de l’OM. Sur RMC, l’ancien international français a vivement critiqué Frank McCourt pour avoir, selon lui, trop longtemps laissé les clés du club à des dirigeants ayant pris trop de risques. Pablo Longoria est directement visé.

« McCourt a été vraiment bête »

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen estime que Frank McCourt aurait dû intervenir bien plus tôt dans la gestion de l’OM.

Le consultant reproche au propriétaire américain d’avoir accordé trop de confiance à ceux qui ont dirigé le club ces dernières années.

« Ce qu’on peut reprocher à McCourt, c’est qu’il a été vraiment bête… pour rester poli. Pendant autant d’années, il a été bête de confier les clés de son club à des gens qui l’ont tué, qui ont pris des risques, qui ont joué avec son argent. »

Une sortie particulièrement sévère au moment où l’OM traverse un début de saison très compliqué.

Longoria directement ciblé

Jérôme Rothen a ensuite directement cité Pablo Longoria, ancien président de l’OM.

« C’est le cas de Pablo Longoria et la preuve on ne l’entend plus. J’espère qu’il s’est bien rempli les poches parce que, mon Dieu, quand tu vois l’état de l’Olympique de Marseille aujourd’hui avec ces recrutements-là… »

Cette déclaration traduit surtout la colère du consultant face à la situation sportive et économique actuelle du club.

Elle reste toutefois une opinion personnelle de Jérôme Rothen, et non un élément factuel sur la gestion financière de l’ancien dirigeant marseillais.

McCourt désormais attendu sur ses choix

Alors que l’OM tente de revoir son modèle économique et sportif, la responsabilité de Frank McCourt est de plus en plus discutée.

Le propriétaire américain a injecté beaucoup d’argent depuis son arrivée, mais le club cherche désormais à réduire ses coûts et à retrouver davantage de stabilité.

Pour Rothen, le problème est clair : McCourt aurait dû reprendre le contrôle plus tôt et éviter que le club prenne autant de risques.

Une nouvelle charge très forte contre l’ancienne direction marseillaise, alors que l’OM cherche encore à se reconstruire.