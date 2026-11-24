L’OM a encaissé trois buts contre Le Mans, mais Delange a évité une addition encore plus lourde. Dans le débrief de Football Club de Marseille, Jean-Charles de Bono souligne les progrès du gardien, désigné homme du match côté marseillais par le plateau.

Il aura longtemps retardé le renversement du match. Malgré ses interventions et un penalty repoussé, Delange n’a pas pu empêcher la défaite de l’OM au Vélodrome face au Mans (2-3). Une soirée frustrante pour le gardien, dont la prestation tranche avec les difficultés du collectif.

Sur le plateau de FCM, le choix de l’homme du match marseillais ne fait guère débat. Les sauvetages de Delange ont maintenu l’OM dans la rencontre, sans que ses partenaires parviennent à préserver leur avance. Jean-Charles de Bono retient surtout la progression du portier au fil de ses dernières sorties.

🧤 « Sa progression est flagrante ! » Malgré les trois buts encaissés face au Mans, Delange a multiplié les sauvetages. Pour le plateau FCM, il méritait mieux que cette défaite. 🔵⚪ Vous a-t-il convaincus comme numéro 1 ? #OM https://t.co/jrnc3k4BYa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2026↗

« À tous les matchs, ce sont des sauvetages »

« Ce qu’on peut dire sur De Lange, c’est que sa progression est flagrante. Sur les trois derniers matchs, à tous les matchs, ce sont des sauvetages. Et à toutes les rencontres, ça a été l’homme du match. Donc, il y a une progression constante. Il y a aussi une progression technique et tactique. Dans les arrêts, on peut peut-être lui reprocher ses sorties aériennes, où il est un peu hésitant. Mais au-delà de ça, il est parfait dans tout ce qu’il a pu faire une nouvelle fois ce soir. Donc, c’est la meilleure progression que l’on puisse avoir, tellement elle est flagrante par rapport à son début de saison. »

L’ancien Olympien conserve une réserve sur la gestion des ballons aériens, un secteur dans lequel Delange doit encore gagner en assurance. Nicolas Filhol partage ce constat, tout en rappelant une autre qualité du gardien marseillais.

Voir sur YouTube

Un jeu au pied apprécié, des sorties à améliorer

« En plus, c’est un gardien qui a toujours un bon jeu au pied. Mais là, sur sa ligne, il a été plutôt bon. Maintenant, il faut progresser sur les sorties aériennes. »

Dans une défense en difficulté, Delange a donc marqué des points malgré les trois buts encaissés. Ses interventions constituent l’une des rares satisfactions de ce revers. Pour l’OM, l’urgence sera désormais de mieux le protéger : face au Mans, même une prestation saluée par l’ensemble du plateau n’a pas suffi à préserver le résultat.