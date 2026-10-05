OM : seul club français dans le top 20 mondial !

L’Olympique de Marseille continue de confirmer son poids populaire à l’échelle internationale. Selon des données officielles de l’UEFA consultées par Sportune, l’OM occupe la 16e place mondiale des clubs ayant enregistré les meilleures affluences cumulées en 2026. Marseille est surtout le seul club français présent dans ce top 20.

L’OM parmi les plus grosses affluences mondiales

Le classement établi à partir des données de l’UEFA prend en compte l’ensemble des rencontres disputées à domicile : championnat, coupes nationales et compétitions européennes.

Sur l’année 2026, 36 clubs dans le monde ont dépassé le million de spectateurs cumulés. L’OM fait partie de ce cercle avec une 16e place mondiale.

Une performance d’autant plus notable que Marseille est le seul représentant français à apparaître dans le top 20.

93 % de taux de remplissage au Vélodrome

Cette présence parmi les plus fortes affluences mondiales s’explique évidemment par la capacité du Stade Vélodrome, mais aussi par son niveau de remplissage.

Toutes compétitions confondues, l’enceinte marseillaise affiche un taux d’occupation moyen de 93 %.

Un chiffre particulièrement élevé qui confirme une nouvelle fois l’importance du public dans l’économie et l’identité du club.

Le Vélodrome reste d’ailleurs un sujet central dans les débats autour des finances de l’OM.

Marseille dans une tendance européenne très forte

Les chiffres de l’UEFA montrent plus globalement la puissance des grandes affluences dans le football.

Au moins 670 rencontres de clubs ont attiré plus de 50 000 spectateurs au cours de la saison. Quarante clubs issus de onze pays ont atteint ce seuil.

Sans surprise, l’Angleterre et l’Allemagne dominent également en matière de remplissage : la Premier League et la Bundesliga sont les deux seuls championnats à dépasser 95 % de taux d’occupation moyen, devant l’Eredivisie.

Pour l’OM, cette 16e place mondiale confirme surtout une réalité bien connue à Marseille : malgré les difficultés sportives, le Vélodrome reste l’un des plus grands moteurs populaires du club.