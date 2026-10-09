OM : Situation d’urgence… Genesio a discuté avec sa direction !

À deux jours du déplacement crucial à Troyes, Bruno Genesio a reconnu vendredi en conférence de presse que l’OM se trouvait dans une situation d’urgence. Après avoir échangé avec Grégory Lorenzi et Stéphane Richard, l’entraîneur marseillais assure toutefois avoir été rassuré par la vision à moyen terme du club et par l’alignement avec sa direction.

« Il faut stopper ça »

Alors que l’OM reste sur quatre défaites consécutives en championnat, Bruno Genesio ne cherche pas à minimiser la situation.

« J’ai discuté avec Greg Lorenzi et Stéphane Richard. C’était important de faire un bilan après le premier cycle de matchs. Si j’ai un message à vous donner, c’est qu’on est dans une situation d’urgence. Il faut être lucide, on reste sur quatre défaites en championnat et il faut stopper ça. C’est ça l’urgence. »

Le déplacement à Troyes prend donc une importance particulière pour une équipe qui doit impérativement retrouver des résultats.

Genesio refuse toutefois de parler de crise et évoque plutôt une « situation difficile » dont l’OM doit sortir rapidement.

Genesio voulait connaître la vision du club

Au-delà de l’urgence sportive, l’entraîneur marseillais explique avoir voulu obtenir des garanties sur la stratégie du club.

« On sait que la saison sera difficile et on sait pourquoi mais il ne faut pas se dire qu’on ne voit que cette saison. J’avais besoin d’obtenir le message qu’on ne travaillait pas sur du court terme mais aussi la saison prochaine. Je voulais connaître la vision à moyen terme de la nouvelle direction et club pour que l’OM retrouve un statut qui lui convienne. »

Une déclaration importante dans un contexte où Grégory Lorenzi a récemment détaillé les contraintes financières et le nouveau modèle que l’OM souhaite mettre en place.

« J’ai été rassuré »

Bruno Genesio assure finalement être ressorti conforté de ses échanges avec la direction.

« J’ai été rassuré. On est alignés avec ma direction sportive et mon président. On a les mêmes idées et la même vue à court terme pour sortir, non pas de la crise mais d’une situation difficile. On a les idées pour réfléchir aussi à moyen terme. »

Le message est donc double avant Troyes : l’urgence est immédiate sur le terrain, mais le club affirme continuer à travailler sur un projet plus large.

Pour Genesio, la première étape reste désormais très concrète : mettre fin à la série de défaites et ramener des points de Troyes dimanche.