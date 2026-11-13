Après avoir traversé l’une des périodes les plus compliquées de sa carrière, Nayef Aguerd retrouve progressivement son meilleur niveau à l’Olympique de Marseille. Éloigné des terrains pendant près de six mois, privé de la Coupe du monde 2026 et tout proche de rejoindre la Real Sociedad durant l’été, l’international marocain a dû surmonter de nombreuses épreuves. Un parcours difficile sur lequel la presse marocaine est revenue ces derniers jours, alors que Bruno Genesio retrouve enfin le défenseur qu’il avait connu à Rennes.

Il y a encore quelques mois, l’avenir de Nayef Aguerd à l’Olympique de Marseille semblait particulièrement incertain. Blessé, absent du dernier Mondial et annoncé sur le départ durant l’été, le défenseur marocain a vécu une succession de désillusions avant de retrouver progressivement sa place dans l’effectif olympien.

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Aujourd’hui, le joueur de 30 ans semble avoir retrouvé une bonne partie de ses moyens. Sa performance lors de la victoire face au Bayer Leverkusen (1-0) en Ligue Europa a notamment confirmé sa montée en puissance.

Une renaissance à laquelle la presse marocaine s’est intéressée. Dans un article publié le 8 novembre↗, Morocco World News revient sur les difficultés traversées par le défenseur et sur le travail accompli pour retrouver le haut niveau.

Une blessure interminable et une Coupe du monde manquée

Tout commence avec des problèmes physiques persistants qui éloignent progressivement Aguerd des terrains.

Touché par une pubalgie accompagnée d’une inflammation osseuse, le défenseur doit finalement subir une intervention chirurgicale au mois de mars 2026.

Une opération qui entraîne une longue période d’indisponibilité, avec une complication supplémentaire : l’incertitude concernant la date exacte de son retour.

Contrairement à certaines blessures pour lesquelles un calendrier de récupération peut être établi, Aguerd avance sans véritable visibilité.

Une situation particulièrement difficile à vivre, comme l’a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse le 7 novembre.

« Nayef a été blessé pendant six mois », a rappelé le technicien, insistant sur l’incertitude qui entourait sa convalescence.

Au-delà de la douleur physique, cette absence a également une conséquence sportive majeure : Aguerd manque la Coupe du monde 2026 avec le Maroc.

Une immense déception pour le défenseur, qui avait participé à l’épopée historique des Lions de l’Atlas jusqu’en demi-finale du Mondial 2022.

Genesio a d’ailleurs souligné le poids de cet événement dans la carrière de son joueur, estimant qu’un tel rendez-vous manqué représentait une épreuve particulièrement difficile à surmonter.

Un transfert à la Real Sociedad avorté au dernier moment

Comme si cette longue période d’indisponibilité ne suffisait pas, Nayef Aguerd traverse également un été particulièrement mouvementé.

Au mois d’août, alors que l’OM cherche à réduire sa masse salariale, le défenseur se rapproche d’un retour à la Real Sociedad, où il avait déjà évolué lors de la saison 2024-2025.

Selon L’Équipe, les deux clubs avaient trouvé un accord autour d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire de 17 millions d’euros. Aguerd se rend même en Espagne pour passer sa visite médicale.

Mais le 13 août, coup de théâtre : le transfert est finalement abandonné. Plusieurs versions circulent alors sur les raisons de cet échec. Certaines informations de la presse espagnole évoquent des réserves concernant sa condition physique.

Le principal intéressé décide finalement de sortir du silence. Dans une déclaration publiée sur Instagram et relayée le 15 août par le média marocain Radio Mars↗, Aguerd assure que sa visite médicale avait été validée. Selon sa version, le désaccord concernait surtout son protocole de reprise. Le staff de la Real Sociedad souhaitait pouvoir compter rapidement sur lui, alors que le joueur estimait nécessaire de poursuivre un retour progressif à la compétition.

Une divergence qui aurait finalement fait échouer l’opération.

Aguerd revient donc à Marseille, alors même que son départ semblait pratiquement acté quelques heures auparavant.

Genesio a dû reconstruire physiquement son défenseur

De retour à l’OM, l’international marocain ne retrouve pas immédiatement son meilleur niveau.

Après plusieurs mois sans compétition et une préparation estivale perturbée, le défenseur doit progressivement retrouver ses capacités physiques.

Bruno Genesio, qui l’avait déjà entraîné au Stade Rennais, connaît parfaitement ses qualités, mais sait également qu’une reprise précipitée pourrait compromettre son retour.

Le staff médical marseillais met donc en place un travail individualisé pour lui permettre de retrouver progressivement du rythme.

La gestion de son temps de jeu se poursuit également lors de ses rassemblements avec le Maroc, où il bénéficie d’un programme de reprise adapté.

Une patience qui semble aujourd’hui porter ses fruits.

Dans ses récentes déclarations, Genesio a particulièrement salué le travail réalisé par les équipes médicales et physiques de l’OM.

L’entraîneur marseillais estime désormais retrouver le défenseur qu’il connaissait à Rennes, notamment dans son impact défensif, sa vitesse et sa capacité à relancer proprement.

Aguerd retrouve un rôle important dans le redressement de l’OM

Cette progression intervient au meilleur moment pour Marseille.

Après un début de saison catastrophique, l’OM vient d’enchaîner cinq victoires consécutives en Ligue 1, passant de la 17e à la 4e place du championnat.

Un redressement qui s’accompagne d’une meilleure organisation défensive, malgré certaines difficultés toujours visibles.

Dans ce contexte, Aguerd apporte une expérience précieuse à une défense qui a parfois manqué de stabilité depuis le début de saison.

Sa prestation sur la pelouse du Bayer Leverkusen, où Marseille s’est imposé sans encaisser de but, a notamment illustré sa capacité à sécuriser l’axe défensif.

Sa complémentarité avec CJ Egan-Riley, également en progrès, constitue désormais une solution importante pour Genesio.

Avec l’indisponibilité de Derek Cornelius et les difficultés rencontrées par Bamo Meïté pour retrouver du rythme, le retour en forme du Marocain représente une excellente nouvelle pour l’entraîneur olympien.

D’autant qu’un nouveau renfort défensif pourrait être difficile à obtenir cet hiver, compte tenu des contraintes financières du club.

Un retour en sélection qui confirme sa renaissance

Autre signe encourageant : Nayef Aguerd a retrouvé la sélection marocaine.

Le défenseur figure dans le groupe retenu pour les rencontres face au Niger, programmées les 13 et 17 novembre dans le cadre des qualifications à la CAN 2027.

Un retour important après avoir manqué la Coupe du monde quelques mois plus tôt.

Pour autant, son état physique devra continuer à être surveillé. Après une absence aussi longue, l’enchaînement des rencontres en club et en sélection représente un véritable enjeu.

Bruno Genesio devra donc trouver le bon équilibre entre la nécessité de s’appuyer sur un joueur redevenu important et celle de préserver sa condition physique.

Car l’histoire d’Aguerd aurait pu prendre une tournure bien différente.

Blessé pendant près de six mois, privé d’un Mondial et tout proche de quitter l’OM durant l’été, le Marocain est finalement redevenu un élément important de la défense marseillaise.

Une renaissance qui constitue l’une des bonnes nouvelles de ce début de saison pour Bruno Genesio et son staff.