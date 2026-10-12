OM : « Son niveau est abyssal »… Acherchour démonte ce titulaire de Genesio !

La victoire de l’OM à Troyes (0-2) n’a pas convaincu tout le monde. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a sévèrement critiqué Angel Gomes, titulaire en soutien d’Amine Gouiri. Le consultant estime que le milieu offensif marseillais n’apporte pas assez et va jusqu’à réclamer une autre solution pour les prochains matchs.

« C’est le faux bon joueur »

Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer Angel Gomes.

Malgré la victoire de l’OM à Troyes, le consultant estime que le Britannique n’a toujours pas réussi à peser suffisamment dans le jeu marseillais.

« C’est le concept de Rolland Courbis, le faux bon joueur. On est totalement dans ça, c’est la fausse bonne idée. »

Acherchour assure même préférer d’autres associations offensives déjà utilisées par Bruno Genesio.

« Sincèrement, je préfère ce qu’on a vu contre le PSG avec Maupay et Gouiri qui tournent autour. Ou un Moumbagna qui tourne autour. Il ne sert à rien, tu ne le vois pas. Le niveau qu’on voit depuis le début de saison, c’est abyssal. »

« Il n’y a rien du tout »

Le consultant de RMC attendait pourtant davantage du joueur sous les ordres de Bruno Genesio, qui l’avait déjà connu à Lille.

« Je me suis dit avec Genesio, qui l’a déjà eu à Lille, on va retrouver le Angel Gomes qu’on aimait. Mais il n’y a rien du tout, il ne se passe rien. »

Il pointe notamment un manque de prise de risque dans le jeu.

« C’est un joueur fin techniquement initialement mais il n’y a rien, aucune prise de risque dans son jeu. »

« Il va falloir trouver une solution sans lui »

Acherchour va même plus loin en estimant que l’OM devra rapidement envisager une équipe sans Angel Gomes.

« Il va falloir trouver une solution sans lui. Quand les matchs vont être d’un tout autre niveau, ce sera le joueur à sauter. »

Avant de conclure :

« Les autres, tu sens une utilité. Toutes les solutions pour changer Gomes sont intéressantes et meilleures collectivement. »

Des déclarations très dures à l’encontre d’un joueur qui cherche encore sa place dans l’animation offensive marseillaise. Malgré la victoire à Troyes, Angel Gomes reste donc l’un des joueurs les plus discutés de ce début de saison.