OM – Stade de Reims : La réaction du sauveur du soir, Vitinha !

L’Olympique de Marseille s’impose face au Stade de Reims (2-1) à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Ounahi et Vitinha sont les buteur olympiens. Le Portugais était au micro de Prime Vidéo.

« J’ai travaillé tous les jours pour ça et l’équipe aussi. C’est bien, les supporters étaient avec nous. C’était un match difficile, il fallait bien travailler et après le but, c’était tout bon (..) Beaucoup de joueurs de qualité sont arrivés. L’équipe est devenue très belle. Il faut continuer de travailler et être tous ensemble comme cette après-midi »

OM – Reims (2-1) : énorme Soulagement !!! Vitinha sauveur ! – https://t.co/OwnPrKxuE9 pic.twitter.com/Iwda6wFU06 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 12, 2023

OM

2 1 Reims Ounahi 23 Vitinha 73″

Le débrief du match en vidéo ci-dessous :

Le onze de départ de l’OM

Lopez

Clauss – Gigot – Mbemba – Lodi

Kondogbia – Rongier

Mughe Ndiaye Ounahi

Vitinha

Le Match