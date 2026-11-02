Retrouvez le replay complet du débrief de Football Club de Marseille après la rencontre de l’OM. Résultat, contenu du match, choix tactiques, performances individuelles, statistiques et réactions des supporters : l’équipe FCM revient à chaud sur les principaux enseignements de la soirée.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, l’équipe de Football Club de Marseille s’est retrouvée en direct pour analyser la prestation de l’OM.

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Les 3 enseignements du match

Pour lancer l’émission, chaque intervenant a livré son principal enseignement de la rencontre. Une première séquence pour revenir sur les points forts, les déceptions et les éléments qui peuvent peser sur la suite de la saison marseillaise.

Le débat s’est ensuite concentré sur l’une des principales questions laissées par le match : les choix du coach, le système utilisé, l’animation collective ou encore certaines performances individuelles.

Tactique, statistiques et performances individuelles

L’équipe FCM est revenue en détail sur le contenu de la rencontre : organisation de l’OM, utilisation du ballon, phases défensives, pressing et efficacité dans les deux surfaces.

Les principales statistiques du match ont également été analysées afin de mieux comprendre la physionomie de la rencontre et les difficultés ou les progrès affichés par les Marseillais.

Une large partie du débrief a également été consacrée aux joueurs. Les trois éléments suivis dès l’avant-match ont été passés au crible avec leurs statistiques et leur heat map, avant un tour d’horizon des autres performances individuelles.

Man of the Match, Merguez of the Match, satisfactions et déceptions : le plateau FCM a livré ses choix et ses arguments.

Le grand débat et vos réactions

En deuxième partie d’émission, le débat s’est élargi aux conséquences de cette rencontre pour l’OM : hiérarchie dans le groupe, choix à effectuer lors des prochains matchs, ambitions et évolution de l’équipe.

Comme après chaque rencontre, les internautes ont également participé au débrief avec leurs questions, leurs réactions et leurs désaccords dans le chat.

▶️ Retrouvez ci-dessous le replay complet du débrief de Football Club de Marseille.

Et vous, quel est votre principal enseignement de ce match ? Quel joueur vous a convaincu ou déçu ?