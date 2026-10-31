À deux jours de la réception de Toulouse, plusieurs absences ont été relevées à l’entraînement de l’OM vendredi. Bruno Genesio a ensuite précisé la situation d’Amine Gouiri : laissé au repos pour des raisons personnelles, l’attaquant sera disponible dimanche. Le cas de Bamo Meïté reste à suivre.

Gouiri disponible, Meïté malade

Présent à la séance de vendredi, Bruno Blanzat, journaliste d’Ici Provence, a signalé les absences d’Amine Gouiri, de Bamo Meïté et de Keyliane Abdallah. Le défenseur n’était pas sur le terrain après avoir été malade dans la nuit, comme l’a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse : « Bamo Meité a été malade cette nuit, il avait des problèmes digestifs. »

L’absence de Gouiri ne devrait pas, elle, le priver du match contre le TFC. « Amine Gouiri était absent pour raisons personnelles donc il a été laissé au repos ce vendredi. Il sera disponible pour le match », a assuré l’entraîneur marseillais. Le technicien a ainsi levé le doute sur sa disponibilité, sans pour autant annoncer sa présence dans le onze de départ.

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Moumbagna et Valéro présents à la séance

Selon les observations de Bruno Blanzat, Faris Moumbagna et le jeune Antoine Valéro ont participé à l’entraînement. Leur présence vendredi ne préjuge toutefois pas de leur convocation pour dimanche. Genesio a récemment évoqué sa gestion de Valéro et des jeunes joueurs↗, alors que la composition du groupe reste à connaître.

De son côté, Keyliane Abdallah travaille avec la réserve après sa mise à l’écart consécutive à la rencontre contre Le Havre↗. Pour la réception de Toulouse, dimanche à 20h45, Genesio peut donc compter sur Gouiri, tandis que l’état de Meïté devra être réévalué après son épisode de maladie.