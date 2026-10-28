Le Toulouse FC pourrait récupérer Sion Oppong avant son déplacement au Vélodrome, dimanche. Selon le site spécialisé LesViolets, l’ailier a repris l’entraînement collectif après une blessure au mollet. Le gardien Mathys Niflore va également mieux, tandis que Rafik Messali devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Oppong attendu dans le groupe, pas encore dans le onze

Absent face au Mans puis à Troyes, Sion Oppong est remis de sa blessure au mollet, d’après les informations de LesViolets. L’international Espoirs suédois avait marqué lors de son entrée en jeu à Monaco. Sauf contretemps, il pourrait retrouver le groupe convoqué par Jens Berthel Askou pour affronter l’OM.

Sa reprise collective ne signifie toutefois pas qu’il débutera dimanche. L’entraîneur toulousain devra décider s’il le relance d’entrée ou lui accorde du temps de jeu en cours de rencontre.

Voir sur YouTube

Messali absent, Niflore de retour à l’entraînement

Touché à la cuisse contre Troyes, le défenseur Rafik Messali sera absent plusieurs semaines selon LesViolets. C’est une solution de moins pour le TFC avant ce déplacement. De son côté, Mathys Niflore a repris l’entraînement après une blessure au genou et pourrait retrouver sa place de doublure de Guillaume Restes.

La composition du groupe toulousain permettra de confirmer ces retours. OM–Toulouse se jouera dimanche 1er novembre à 20h45, lors de la 9e journée de Ligue 1. Pour Marseille, cette réception ouvrira une série de trois rencontres en huit jours↗, avant les déplacements à Leverkusen et à Lens.