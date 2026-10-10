OM : Thauvin régale face à Lyon, le dossier Lorenzi se poursuit et Emerson met les choses au clair… Les 3 infos de ce samedi

L’actualité autour de l’OM reste riche ce samedi. Florian Thauvin s’est offert une prestation de haut niveau face à Lyon avec Lens, le litige entre Grégory Lorenzi et l’OGC Nice se poursuit après l’échec de la conciliation, tandis qu’Emerson Palmieri est revenu sur son été agité et assure n’avoir jamais demandé à quitter Marseille. Voici les trois infos à retenir.

Thauvin régale face à Lyon avec deux passes décisives

Florian Thauvin s’est particulièrement illustré vendredi soir lors de la victoire du RC Lens face à Lyon (2-1).

L’ancien joueur de l’OM a délivré les deux passes décisives de son équipe. Il a d’abord trouvé Florian Sotoca dans la profondeur pour l’ouverture du score, avant de déposer un coup franc sur la tête de Matthieu Udol pour le deuxième but lensois.

Lens retrouve ainsi le chemin de la victoire après quatre rencontres sans succès en Ligue 1, tandis que Lyon concède sa première défaite de la saison.

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Lorenzi – Nice : aucune conciliation, la procédure continue

Le litige entre Grégory Lorenzi et l’OGC Nice reste ouvert.

Selon le journaliste du JDD Jean-François Pérès, les deux parties avaient rendez-vous vendredi matin devant les prud’hommes mais n’ont trouvé aucun accord.

Le dossier a été renvoyé « à la mise en état », la procédure va donc continuer. Nice poursuit le directeur sportif marseillais au sujet des conditions dans lesquelles il n’aurait pas respecté sa signature avant de finalement rejoindre l’OM.

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Emerson : « Je n’ai jamais demandé à quitter l’OM »

Emerson Palmieri est également revenu sur son mercato estival mouvementé.

Approché par Santos, le latéral gauche assure dans un entretien accordé à La Provence qu’il n’a jamais cherché à provoquer son départ de Marseille.

« Je n’ai jamais demandé à quitter l’OM, jamais. Ils voulaient que je reste, donc je suis resté et j’en suis heureux. »

Sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option, Emerson affirme être heureux à Marseille et insiste également sur son respect pour le club et ses supporters. Il a par ailleurs affiché sa confiance envers Bruno Genesio, malgré le début de saison très compliqué de l’équipe.

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Entre la grande soirée d’un ancien Olympien, le dossier judiciaire qui accompagne toujours Grégory Lorenzi et les explications d’Emerson sur son avenir, l’actualité marseillaise reste dense à la veille du déplacement à Troyes.