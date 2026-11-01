L’OM s’est imposé face à Toulouse (2-0), dimanche au Vélodrome, grâce à des buts d’Amine Harit et d’Amine Gouiri en première période. Bousculés après leur départ réussi, les Marseillais ont pu compter sur plusieurs interventions décisives de Jeffrey de Lange pour décrocher une quatrième victoire consécutive en Ligue 1.

Harit et Gouiri lancent l’OM, Emerson sort blessé

Marseille a rapidement pris les commandes. Après un dégagement approximatif de Guillaume Restes, Amine Gouiri a servi Amine Harit, qui a ouvert le score d’un extérieur du pied droit dès la deuxième minute. Timothy Weah a ensuite eu une opportunité de doubler la mise, sans cadrer sa tentative.

Toulouse a réagi, obligeant déjà De Lange à intervenir devant Jörgensen. Mais l’OM a également perdu Emerson, sorti sur blessure puis remplacé par Ulisses Garcia à la 19e minute. La nature de sa blessure n’est pas précisée dans le compte rendu fourni.

Les Marseillais ont néanmoins creusé l’écart à la 25e minute. Sur une relance ratée de Nicolaisen, Igor Paixão a trouvé Gouiri de la tête. L’attaquant a fixé la défense avant de battre Restes d’une frappe croisée du droit. Abdelli a ensuite manqué une occasion de porter le score à 3-0, tandis qu’Egan-Riley sauvait devant sa ligne à l’autre bout du terrain.

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De Lange décisif, deux buts toulousains refusés

Après la pause, les Toulousains ont accentué leur pression. De Lange s’est notamment imposé devant Russell-Rowe à la 48e minute, puis face à Jörgensen à la 64e. Entre-temps, Tengstedt avait manqué une reprise à bout portant.

L’OM a conservé quelques possibilités en transition, avec une tête de Paixão sur le poteau dans une action marquée par une possible position de hors-jeu, puis une frappe de Gouiri à côté. Toulouse a ensuite cru réduire l’écart à deux reprises : les réalisations de Tengstedt et d’Hidalgo ont toutes deux été refusées pour hors-jeu.

Genesio a fait entrer Bezahaf et Kondogbia, puis Maupay et Angel Gomes. Malgré la possession toulousaine en fin de rencontre, Marseille a préservé ses deux buts d’avance et terminé sans encaisser.