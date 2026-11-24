Le manque de maîtrise de l’OM face au Mans a relancé le débat sur les profils disponibles au milieu de terrain. Dans Débat Foot Marseille, Massimo estime qu’un joueur comme Maxime Lopez apporterait précisément ce qui fait défaut aux Marseillais : la capacité à conserver le ballon et à temporiser.

L’OM avait deux buts d’avance, mais n’a pas su reprendre le contrôle lorsque Le Mans a accéléré. Après cette défaite au Vélodrome (2-3), Massimo pointe un manque au milieu de terrain : un joueur capable de calmer le jeu, de proposer des solutions et de permettre au collectif de souffler.

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Sur le plateau de Football Club de Marseille, il cite Maxime Lopez comme exemple. Longtemps discuté à Marseille pour son jeu de passes, l’ancien Olympien possède, selon lui, des qualités dont cette équipe aurait bien besoin. Massimo oppose ainsi les reproches adressés autrefois au joueur à la difficulté actuelle de l’OM à garder le ballon sous pression.

💥 « Maxime Lopez, aujourd’hui, tous les jours, il joue à l’OM ! » Pour Massimo, son profil manque au milieu marseillais : garder le ballon, temporiser et soulager l’équipe. 🔵⚪ Vous reprendriez Maxime Lopez à l’OM ? #OM #MaximeLopez https://t.co/7rTmUBe7rV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2026↗

« Il te fait du bien, il te fait garder la balle »

« Il nous manque malheureusement quelqu’un au milieu de terrain qui sait temporiser. C’est un métier de faire tout ça. Maxime Lopez le fait très bien au Paris FC. Maxime Lopez, qu’on critique pour les passes en arrière… Est-ce que vous avez vu Kondogbia ou Ulisses Garcia, ce qu’ils font ? Maxime Lopez, je suis désolé, aujourd’hui, tous les jours, il joue à l’OM. Il te fait du bien, il te fait garder la balle. C’est malheureux, mais on n’a pas ce joueur. »

Massimo remet ainsi au premier plan une qualité parfois moins spectaculaire qu’une passe décisive ou une percée : savoir gérer le rythme d’une rencontre. Face au Mans, l’OM a progressivement perdu cette maîtrise, multipliant les pertes de balle et les séquences subies.

Son plaidoyer pour Maxime Lopez pose donc une question de construction d’effectif. Au-delà du talent individuel, Marseille dispose-t-il des profils nécessaires pour protéger un avantage et traverser ses temps faibles ? Pour Massimo, la capacité à temporiser reste un manque majeur dans ce milieu de terrain.