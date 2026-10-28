Keyliane Abdallah a été rétrogradé en Pro 2 après la victoire de l’OM contre Le Havre (4-3). Sur RMC, dans le Super Moscato Show, Éric Di Meco juge la sanction très sévère si elle repose uniquement sur l’entrée en jeu du jeune attaquant. L’ancien défenseur marseillais pense que d’autres éléments ont pu peser dans la décision de Bruno Genesio, sans affirmer les connaître.

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Di Meco refuse de juger Abdallah sur cette seule fin de match

L’OM menait 4-0 avant d’encaisser trois buts dans le dernier quart d’heure face au Havre. Bruno Genesio a reproché à certains jeunes entrants leur manque d’engagement et d’humilité. Abdallah a ensuite rejoint la Pro 2↗, tandis que Nouhoum Kamissoko a été recadré sans faire l’objet de la même mesure.

Pour Éric Di Meco, les minutes jouées dimanche ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer une telle décision. Le consultant rappelle que plusieurs jeunes ont rendu service à l’équipe ces dernières semaines :

« Concernant les jeunes, je pense que ça ne vient pas de ce qui s’est passé sur le terrain. Il y a d’autres choses : on ne peut pas sanctionner des jeunes qui viennent à peine de mettre le pied à l’étrier, et qui en plus rendent service. Ils ont été bons sur des matchs où les tauliers n’ont pas été bons, à Troyes, contre l’Olympiakos, contre Angers. (…) Et ils se sont sacrifiés devant tout le monde, comme ça, juste sur cette fin de match ? Abdallah n’a pas fait de miracle, mais il n’a pas perdu le ballon avant de s’arrêter de courir. Je ne l’ai pas vu, ça. (…) Je ne dis pas que Bruno n’a pas raison, (…) mais il doit y avoir des attitudes à l’entraînement. C’est peut-être une manière de leur dire : “Les gars, c’est moi qui décide si vous jouez ou non. Et ce n’est pas parce que vous jouez trois fois qu’il faut vous prendre pour d’autres.” (…) Je trouve quand même que, si on se base uniquement sur ce qui s’est passé sur le terrain, la mise à l’écart de Keyliane Abdallah est très dure. »

Une sanction qui dépasse le match contre Le Havre

Di Meco formule une hypothèse lorsqu’il évoque l’entraînement : il ne dit pas avoir connaissance des échanges entre Genesio et le joueur. Selon les informations rapportées depuis par RMC, le staff était aussi déçu de prestations et d’attitudes observées avant la rencontre face au Havre. Abdallah a commencé à travailler avec la réserve↗ et entend montrer qu’il peut retrouver sa place.

La nuance de Di Meco tient là : il ne prétend pas que Genesio a tort de recadrer son joueur. Il estime que la seule entrée contre Le Havre ne justifierait pas une sanction aussi forte.