L’Olympique de Marseille s’enfonce en Ligue Europa. Battus 1-0 sur la pelouse de Sturm Graz, ce jeudi soir, les hommes de Bruno Genesio concèdent une troisième défaite en trois rencontres dans la compétition. Malgré un regain de forme en championnat, les Olympiens n’y arrivent toujours pas sur la scène européenne. Et la qualification pour la phase à élimination directe se complique sérieusement.

L’OM retombe dans ses travers

L’OM espérait profiter de ce déplacement en Autriche pour enfin lancer sa campagne européenne. Il n’en a rien été. Face à Sturm Graz, les Marseillais ont livré une prestation insuffisante, marquée par de nombreuses erreurs techniques et des approximations défensives qui leur ont coûté cher.

Bruno Genesio avait pourtant décidé de faire tourner son effectif, avec sept changements dans son onze de départ. Un choix qui n’a pas porté ses fruits. Plusieurs joueurs alignés d’entrée n’ont pas réussi à saisir leur chance, à l’image d’Ulisses Garcia, d’Angel Gomes ou de Neal Maupay.

La rencontre a rapidement basculé sur une erreur marseillaise. À la 13e minute, une perte de balle de Nouhoum Kamissoko a permis à Oumar Diakité d’ouvrir le score d’une frappe du droit. Un but qui a placé l’OM dans une situation délicate et révélé les fragilités d’une équipe toujours aussi irrégulière en Europe.

La première période aurait même pu tourner au cauchemar. Jeffrey De Lange a dû intervenir pour éviter le deuxième but autrichien, tandis qu’une mauvaise passe en retrait d’Abdallah a offert une nouvelle occasion à Sturm Graz. Le lob de Seidl a finalement heurté la barre transversale. De son côté, Marseille a également trouvé le poteau par l’intermédiaire d’Abdallah, sans parvenir à revenir au score avant la pause.

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Une réaction insuffisante après la pause

Au retour des vestiaires, Bruno Genesio a tenté de réveiller son équipe en lançant notamment Igor Paixao et Himad Abdelli. Mais les changements n’ont pas permis de renverser la rencontre.

L’OM a peiné à mettre de l’intensité dans ses offensives et à véritablement inquiéter le gardien adverse. Le chiffre le plus révélateur de cette impuissance est sans doute celui-ci : les Marseillais n’ont cadré leur première frappe qu’à la 70e minute, par l’intermédiaire de Paixao.

Dans le même temps, les espaces laissés par les Olympiens ont permis à Sturm Graz de continuer à se procurer des occasions. De Lange a encore dû s’employer face à Weinhandl puis Beganovic pour maintenir son équipe dans le match.

Même les entrées de Pierre-Emile Højbjerg, de retour après deux semaines d’absence, de CJ Egan-Riley et de Timothy Weah n’ont pas suffi à apporter l’impulsion nécessaire. Marseille a poussé, mais sans véritablement trouver de solution face à une formation autrichienne capable de préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Trois défaites en trois matches : la qualification s’éloigne

Cette nouvelle contre-performance place désormais l’OM dans une situation particulièrement préoccupante. Avec trois revers en autant de rencontres, le club phocéen n’a toujours pas inscrit le moindre point en Ligue Europa.

Le contraste avec les performances récentes en championnat est saisissant. Alors que Marseille semblait avoir retrouvé des couleurs en Ligue 1, cette campagne européenne met en évidence des difficultés persistantes : manque d’efficacité offensive, erreurs individuelles et incapacité à maîtriser les temps forts adverses.

Les choix opérés par Bruno Genesio et la capacité des remplaçants à répondre présents seront également scrutés. Faire tourner un effectif dans une saison chargée peut se comprendre, mais encore faut-il que les joueurs alignés soient en mesure de maintenir un niveau de performance suffisant.

Désormais, l’OM n’a pratiquement plus de marge de manœuvre. Pour espérer poursuivre son aventure européenne, il devra rapidement réagir et enchaîner les résultats positifs lors des prochaines journées.

Marseille n’a déjà plus le droit à l’erreur

Cette défaite face à Sturm Graz est un sérieux avertissement pour les Olympiens. Au-delà du résultat, c’est le contenu qui inquiète : Marseille a trop souvent subi, multiplié les erreurs et manqué de tranchant dans les moments décisifs.

La saison est encore longue, mais le club phocéen doit désormais trouver des réponses. Bruno Genesio devra remobiliser son groupe et trouver le bon équilibre entre rotation de l’effectif et exigences européennes.

L’OM peut-il encore sauver sa campagne en Ligue Europa ? Les prochaines rencontres apporteront un premier élément de réponse. Une chose est certaine : après trois défaites consécutives, les Marseillais sont désormais dos au mur.