Igor Paixão ne convainc pas les intervenants de Débat Foot Marseille. Sourigna reconnaît les qualités du Brésilien, mais s’agace de son déchet. Jean-Charles de Bono se montre encore plus ferme : un joueur recruté pour faire gagner l’OM doit répondre aux attentes.

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Des gestes décisifs, mais un rendement qui laisse sur leur faim. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Sourigna et Jean-Charles de Bono ont livré un regard critique sur les performances d’Igor Paixão. Si le talent du Brésilien n’est pas remis en cause, son irrégularité alimente les reproches.

Sourigna : « Je suis très déçu de Paixão »

Sourigna décrit un joueur capable de trouver une passe ou un décalage malgré une prestation frustrante. C’est ce contraste entre les qualités de Paixão et ses approximations qui nourrit son agacement, au point de l’amener à s’interroger sur son implication.

« Après, Paixão, je suis un peu dur quand même avec lui. Moi, personnellement, je suis très déçu de Paixão. Il m’insupporte parfois dans ce qu’il fait, mais il est toujours là quand même pour balancer la bonne petite passe décisive. Il a quand même le bon décalage, il a quand même un truc, puis il a une bonne frappe. Mais bon, le problème, c’est qu’il y a trop de déchet. Moi, j’ai vraiment cette impression qu’il n’a plus la tête à l’OM. C’est vraiment l’impression que j’ai. »

De Bono : « Tu dois faire gagner l’OM »

Jean-Charles de Bono insiste sur les responsabilités qui accompagnent le statut du Brésilien. Pour l’ancien joueur marseillais, le prix du transfert et les attentes placées en Paixão exigent des performances à la hauteur. Il s’appuie sur son propre passage au club pour rappeler ce qu’implique le maillot olympien.

« Tu veux que je te dise quelque chose ? Mon expérience, mon passé à l’OM… À l’OM, je parle : quand on t’achète cher, qu’on dit que tu es un joueur qui va te faire basculer les matchs et que tu ne donnes pas ce que tu dois donner, tu ne dois pas jouer à l’OM. Je m’excuse, tu es à l’OM. Si on te paye 35 millions d’euros, qu’on te donne un bon salaire et qu’on te dit que tu es un joueur qui doit faire gagner l’OM, et que tu ne le fais pas, tu n’es pas fait pour l’OM. »

Les deux intervenants attendent donc davantage que des éclairs. Là où Sourigna regrette le déchet d’un joueur dont il reconnaît les qualités, de Bono réclame un rendement conforme à son statut. Pour Paixão, l’enjeu est de transformer ses bonnes séquences en performances décisives plus régulières.