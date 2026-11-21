Lancé en Ligue 1 par Habib Beye au printemps dernier, Ugo El Kadmiri continue de progresser avec la réserve de l’OM. Le jeune attaquant avance discrètement en National 2, où il a déjà inscrit deux buts en quatre rencontres cette saison.

Voir sur YouTube

Le journal La Provence revient ce vendredi sur l’évolution d’Ugo El Kadmiri, un profil encore peu cité parmi les jeunes↗ Marseillais susceptibles de rejoindre régulièrement le groupe professionnel. Le buteur travaille dans l’ombre, alors que les performances de Milan Leccese, Antoine Valero ou Saïd Remadnia attirent davantage l’attention des suiveurs et des supporters.

Une première en Ligue 1 au printemps dernier

Le jeune attaquant avait pourtant été propulsé sur le devant de la scène en avril dernier. Habib Beye l’avait lancé lors du déplacement de l’OM à Lorient, au stade du Moustoir, pour ses premières minutes en Ligue 1. Ugo El Kadmiri, alors âgé de 18 ans, avait disputé environ un quart d’heure et était passé tout près d’inscrire son premier but devant sa famille. Ses proches avaient effectué le déplacement depuis le Maroc pour assister à cette première apparition. Le joueur ne s’attendait pas forcément à participer à cette rencontre en Bretagne, malgré sa présence quelques jours plus tôt lors du stage organisé à Marbella. Il a ensuite fêté son 19e anniversaire au mois de juin.

Deux buts avec la réserve de l’OM

Cette saison, Ugo El Kadmiri poursuit donc son apprentissage avec l’équipe réserve. Ses deux réalisations en quatre matchs de National 2 constituent les données mises en avant par La Provence, dans un début d’exercice où l’attaquant continue de se développer sans occuper le devant de la scène. Son parcours récent reste marqué par cette accélération au printemps dernier : après avoir été convoqué pour le stage de Marbella, il avait découvert la Ligue 1 quelques jours plus tard à Lorient. Il évolue désormais avec la réserve de l’OM, où il poursuit sa progression à 19 ans.