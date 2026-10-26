Après sa victoire face au Havre (4-3), l’OM bénéficie d’une semaine sans match avant de recevoir Toulouse. Les Marseillais enchaîneront ensuite Ligue 1 et Ligue Europa jusqu’à la mi-décembre. Leverkusen, Lens et Lyon figurent parmi les déplacements qui pourraient peser sur la suite de leur saison.
Novembre : Leverkusen et Lens avant la trêve internationale
L’OM retrouvera le Vélodrome le 1er novembre face à Toulouse. Quatre jours plus tard, les joueurs de Bruno Genesio se rendront à Leverkusen pour tenter de débloquer leur compteur en Ligue Europa, avant de défier Lens en championnat. La trêve internationale leur offrira ensuite deux semaines sans rencontre.
|Date
|Compétition
|Match
|Heure
|Dimanche 1er novembre
|Ligue 1, J9
|OM – Toulouse
|20h45
|Jeudi 5 novembre
|Ligue Europa, J4
|Leverkusen – OM
|21h
|Dimanche 8 novembre
|Ligue 1, J10
|Lens – OM
|20h45
|Dimanche 22 novembre
|Ligue 1, J11
|OM – Le Mans
|20h45
|Jeudi 26 novembre
|Ligue Europa, J5
|OM – Levski Sofia
|18h45
|Dimanche 29 novembre
|Ligue 1, J12
|Auxerre – OM
|15h
Les programmations de Ligue 1 et les affiches européennes ont été annoncées par la LFP et l’UEFA.
Décembre : Nice, le Celta, puis le choc à Lyon
Marseille recevra Nice avant son dernier match européen de l’année contre le Celta Vigo. Le déplacement à Lyon, trois jours plus tard, conclura son programme de Ligue 1 avant la trêve hivernale.
|Date
|Compétition
|Match
|Heure
|Dimanche 6 décembre
|Ligue 1, J13
|OM – Nice
|20h45
|Jeudi 10 décembre
|Ligue Europa, J6
|OM – Celta Vigo
|18h45
|Dimanche 13 décembre
|Ligue 1, J14
|Lyon – OM
|20h45
|Autour du dimanche 20 décembre
|Coupe de France, 32es de finale
|Adversaire à déterminer
|À confirmer
La date du match contre Nice mérite une correction par rapport au calendrier fourni : la programmation officielle de la LFP fixe OM–Nice au dimanche 6 décembre à 20h45. L’adversaire et l’horaire de l’entrée en lice de l’OM en Coupe de France restent à déterminer.
Au total, neuf rencontres sont déjà programmées entre Toulouse et Lyon, avant le rendez-vous attendu en Coupe de France. Une séquence dense, avec la trêve internationale de novembre comme seule vraie coupure.