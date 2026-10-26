Après sa victoire face au Havre (4-3), l’OM bénéficie d’une semaine sans match avant de recevoir Toulouse. Les Marseillais enchaîneront ensuite Ligue 1 et Ligue Europa jusqu’à la mi-décembre. Leverkusen, Lens et Lyon figurent parmi les déplacements qui pourraient peser sur la suite de leur saison.

Novembre : Leverkusen et Lens avant la trêve internationale

L’OM retrouvera le Vélodrome le 1er novembre face à Toulouse. Quatre jours plus tard, les joueurs de Bruno Genesio se rendront à Leverkusen pour tenter de débloquer leur compteur en Ligue Europa, avant de défier Lens en championnat. La trêve internationale leur offrira ensuite deux semaines sans rencontre.

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Date Compétition Match Heure Dimanche 1er novembre Ligue 1, J9 OM – Toulouse 20h45 Jeudi 5 novembre Ligue Europa, J4 Leverkusen – OM 21h Dimanche 8 novembre Ligue 1, J10 Lens – OM 20h45 Dimanche 22 novembre Ligue 1, J11 OM – Le Mans 20h45 Jeudi 26 novembre Ligue Europa, J5 OM – Levski Sofia 18h45 Dimanche 29 novembre Ligue 1, J12 Auxerre – OM 15h

Les programmations de Ligue 1 et les affiches européennes ont été annoncées par la LFP et l’UEFA.

Décembre : Nice, le Celta, puis le choc à Lyon

Marseille recevra Nice avant son dernier match européen de l’année contre le Celta Vigo. Le déplacement à Lyon, trois jours plus tard, conclura son programme de Ligue 1 avant la trêve hivernale.

Date Compétition Match Heure Dimanche 6 décembre Ligue 1, J13 OM – Nice 20h45 Jeudi 10 décembre Ligue Europa, J6 OM – Celta Vigo 18h45 Dimanche 13 décembre Ligue 1, J14 Lyon – OM 20h45 Autour du dimanche 20 décembre Coupe de France, 32es de finale Adversaire à déterminer À confirmer

La date du match contre Nice mérite une correction par rapport au calendrier fourni : la programmation officielle de la LFP fixe OM–Nice au dimanche 6 décembre à 20h45. L’adversaire et l’horaire de l’entrée en lice de l’OM en Coupe de France restent à déterminer.

Au total, neuf rencontres sont déjà programmées entre Toulouse et Lyon, avant le rendez-vous attendu en Coupe de France. Une séquence dense, avec la trêve internationale de novembre comme seule vraie coupure.