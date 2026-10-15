OM : un changement discret au sommet du club…

Joe Riley a succédé à Jeff Ingram à la présidence du conseil de surveillance de l’OM, selon L’Équipe. Intervenue cet été, cette succession accompagne la montée en responsabilités d’un dirigeant qui préside également McCourt Global depuis juillet.

Jeff Ingram a quitté son poste le 19 août

Le changement remonte précisément au 19 août 2026. Jeff Ingram a démissionné de la présidence du conseil de surveillance pour prendre sa retraite, un départ prévu et anticipé d’après une source proche du club citée par le quotidien.

Il occupait cette fonction depuis novembre 2024, après avoir succédé à Barry Cohen, lui aussi parti à la retraite. Frank McCourt s’est cette fois tourné vers Joe Riley, un financier présenté comme l’un de ses hommes de confiance.

Les autres membres cités conservent leurs responsabilités. Shéhérazade Semsar-de Boisséson reste vice-présidente du conseil de surveillance, tandis qu’Olivier de Vilmorin continue également d’y siéger.

Joe Riley, un dirigeant déjà bien installé chez McCourt

Le nouveau président du conseil de surveillance connaît depuis plusieurs années l’environnement du propriétaire marseillais. Selon sa biographie officielle, Joe Riley a rejoint McCourt Global en 2019, avant d’y exercer les fonctions de directeur financier et des opérations.

Depuis juillet 2026, il préside le groupe et dirige son équipe exécutive ainsi que les entreprises de son portefeuille. Il travaille directement avec Frank McCourt à la mise en œuvre de sa stratégie.

Son parcours comprend également des responsabilités chez Psilos Group, une société d’investissement spécialisée dans la santé, et six années chez PwC. Sa nomination à l’OM s’appuie donc sur une expérience financière et de gestion acquise bien avant cette prise de fonction.

Cette succession s’inscrit dans une année de changements dans l’organigramme marseillais, avec Stéphane Richard à la présidence du directoire et l’arrivée de Grégory Lorenzi à la direction sportive. Joe Riley occupe désormais la présidence du conseil de surveillance tout en conservant ses responsabilités à la tête du groupe du propriétaire américain.