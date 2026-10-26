Au lendemain de la victoire renversante de l’OM contre Le Havre (4-3), la fin de match continue de faire réagir. Amine Harit raconte ce qui s’est dit dans le vestiaire, tandis que le onze aligné par Bruno Genesio nourrit quelques espoirs. Sur le marché des transferts, la situation de Faris Moumbagna pourrait évoluer cet hiver.

Moumbagna, un départ envisagé cet hiver

Faris Moumbagna pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato. Selon Africafoot, le club chercherait une solution pour son attaquant camerounais, sous la forme d’un nouveau prêt ou d’un transfert. Aucune offre ni négociation avancée n’est toutefois annoncée à ce stade.

Revenu de son prêt à Cremonese, Moumbagna joue peu depuis le début de saison. Il ne figurait ni dans le groupe pour le déplacement à Sturm Graz, ni dans celui convoqué face au Havre. Bruno Genesio lui avait pourtant laissé la porte ouverte début octobre, en rappelant que son profil pouvait offrir une option différente en attaque. Son avenir reste donc à préciser : un premier départ se dessine pour l’hiver↗, mais rien n’est encore conclu.

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Harit raconte les échanges dans le vestiaire

L’OM menait 4-0 contre Le Havre avant d’encaisser trois buts et de terminer la rencontre dans l’angoisse. Après le coup de sifflet final, Amine Harit a expliqué que les joueurs avaient parlé franchement de ce relâchement. « On s’est dit les choses, bien sûr », a-t-il confié, évoquant la nécessité de « taper du poing sur la table ».

Le milieu offensif refuse cependant de faire porter la responsabilité de cette fin de match aux seuls remplaçants. Il y voit une « piqûre de rappel » pour les entrants comme pour les titulaires : à 4-0, personne ne pouvait considérer la rencontre comme terminée. Retrouvez les propos de Harit sur la mise au point dans le vestiaire↗.

Genesio tient-il enfin son onze ?

La frayeur finale a presque fait oublier les 75 premières minutes de l’OM. Avant de perdre le contrôle, Marseille avait montré des mouvements collectifs et une maîtrise rarement observés cette saison. Avec Højbjerg et Nnadi devant la défense, Abdelli plus haut, Harit et Paixão sur les côtés et Gouiri en pointe, Bruno Genesio pourrait avoir trouvé une base sur laquelle travailler.

La fin de rencontre a aussi mis en lumière la difficulté à conserver ce niveau après les changements. Genesio a vivement critiqué l’entrée de certains jeunes joueurs. Ce contraste pose une question pour la suite, alors que les matches vont s’enchaîner : ce onze peut-il devenir la formule de référence de l’OM↗ ?

Trois sujets différents, mais un même enjeu pour Marseille : transformer sa troisième victoire consécutive en Ligue 1 en une dynamique plus solide.