OM : une excellente nouvelle pour Genesio avant Troyes !

Bruno Genesio peut souffler concernant Himad Abdelli. Touché à la cheville gauche avec l’Algérie et aperçu avec des béquilles quelques jours plus tôt, le milieu de terrain de l’OM a repris normalement l’entraînement collectif avec les Fennecs. Une évolution très rassurante à une semaine du déplacement à Troyes.

L’inquiétude avait été réelle après la sortie sur blessure d’Himad Abdelli face au Burundi. Le milieu marseillais avait dû quitter la pelouse touché à la cheville gauche, avant d’être aperçu ensuite avec des béquilles.

Mais les dernières nouvelles sont beaucoup plus positives.

Abdelli a repris normalement avec l’Algérie

Selon La Gazette du Fennec, qui s’appuie sur les informations communiquées autour de la sélection algérienne, Himad Abdelli a participé normalement à la séance collective de samedi au centre technique de Sidi Moussa.

Le Marseillais n’a donc pas été contraint à un travail individuel et semble avoir rapidement récupéré de son problème à la cheville.

Une excellente nouvelle pour l’OM et surtout pour Bruno Genesio, alors que plusieurs joueurs marseillais ont connu des pépins physiques ces dernières semaines.

Abdelli a repris normalement l’entraînement collectif avec l’Algérie.

Le milieu pourrait même être disponible pour le prochain match amical de l’Algérie face au Niger, programmé mardi 6 octobre. Reste à savoir si le staff algérien prendra le moindre risque avec lui.

Une présence à Troyes qui se précise

À Marseille, cette évolution est forcément suivie avec attention.

Sauf rechute, la présence d’Abdelli pour le déplacement à Troyes le dimanche 11 octobre apparaît désormais très probable. Il faudra néanmoins attendre son retour à la Commanderie et les prochains entraînements pour connaître définitivement sa disponibilité.

Cette bonne nouvelle arrive au bon moment pour Genesio. Le technicien marseillais avait dû composer ces derniers jours avec plusieurs incertitudes physiques dans son groupe.

Le retour progressif de Tochukwu Nnadi, qui a retrouvé du temps de jeu lors du match amical contre Montpellier, constitue également une solution supplémentaire au milieu de terrain.

Genesio récupère peu à peu des solutions

Après une période compliquée sur le plan physique, l’effectif marseillais commence donc à retrouver plusieurs éléments.

Nnadi a repris la compétition, Abdelli semble avoir totalement récupéré de sa blessure à la cheville et les dernières nouvelles concernant Amine Gouiri étaient également rassurantes.

Pour Bruno Genesio, l’objectif sera désormais de récupérer un maximum de joueurs avant la reprise de la Ligue 1.

Le déplacement à Troyes doit permettre à l’OM de repartir de l’avant après la trêve internationale, et le retour d’Himad Abdelli constitue clairement une très bonne nouvelle pour le staff marseillais.