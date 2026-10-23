L’histoire entre Valentin Rongier et l’Olympique de Marseille s’est terminée dans la douleur. Poussé vers la sortie, l’ancien milieu de terrain marseillais a rejoint le Stade Rennais, mais son départ du club phocéen reste difficile à accepter. Dans des déclarations relayées par Le Parisien, le joueur est revenu sur cette séparation et sur ce qui l’a le plus marqué au terme de son aventure marseillaise.

Valentin Rongier revient sur une fin douloureuse à l’OM

Pendant son passage à Marseille, Valentin Rongier s’était imposé comme un joueur investi, attaché au maillot et apprécié pour son engagement sur le terrain. Son départ a marqué la fin d’un chapitre important de sa carrière, mais c’est surtout la manière dont cette histoire s’est achevée qui semble lui être restée en travers de la gorge.

Le milieu de terrain n’a pas caché l’importance du lien noué avec les supporters olympiens. Au-delà de son statut et de son temps de jeu, il retient avant tout la reconnaissance du public marseillais, qui a pu mesurer son investissement au fil des saisons.

« Ce qui compte le plus est la reconnaissance de tout le peuple marseillais. Il a vu que je n’étais pas un tricheur, je donnais tout sur le terrain avec mes forces et mes faiblesses. Ce qui m’a fait mal, c’est la façon dont ça s’est terminé, mais c’est l’industrie du foot, sans pitié. Parfois, je nous considère comme des intermittents du spectacle : on doit être performant, procurer du plaisir aux gens, et du jour au lendemain… »

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Un départ de Marseille difficile à digérer

Ces mots traduisent l’amertume de Rongier face à la manière dont son aventure avec l’OM a pris fin. Le joueur reconnaît la dureté d’un milieu professionnel dans lequel les situations peuvent évoluer rapidement, indépendamment de l’investissement fourni ou de l’attachement à un club.

Sa comparaison avec les intermittents du spectacle illustre cette précarité ressentie par les footballeurs : ils sont attendus sur leurs performances et leur capacité à satisfaire le public, mais peuvent voir leur situation changer brutalement.

Désormais lié au Stade Rennais, l’ancien capitaine marseillais a tourné une page de sa carrière. Son témoignage montre toutefois que la séparation avec Marseille ne se résume pas à un simple changement de club. Si la reconnaissance des supporters demeure essentielle à ses yeux, la façon dont son départ a été géré reste le point le plus douloureux de cette histoire.