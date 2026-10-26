L’OM a longtemps semblé maîtriser son match contre Le Havre avant de voir son avance fondre en quelques minutes. Après cette victoire 4-3, Amine Harit a raconté les échanges du vestiaire et appelé le groupe à retenir cette frayeur.

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Le scénario du dimanche soir a laissé des traces dans les rangs marseillais. Alors que l’OM menait 4-0 et semblait se diriger vers un succès confortable, Le Havre a inscrit trois buts pour relancer totalement la rencontre. Amine Harit↗ a estimé que son équipe avait livré environ 70 très bonnes minutes avant de perdre le contrôle du match.

Harit dénonce un manque d’humilité

Le milieu offensif a relié cette baisse de régime à un relâchement collectif. Il a aussi rappelé avoir déjà vécu une situation comparable depuis le camp adverse, avec une équipe revenue à 4-4, pour souligner qu’un match n’est jamais terminé tant que le coup de sifflet final n’a pas retenti.

C’est un manque d’humilité. Parfois, à se voir trop beaux, on est rappelés à l’ordre. Moi, par le passé, j’ai vécu une situation pareille, mais j’étais dans le camp inverse et on était revenus à 4-4. Donc je sais très bien que tant que le match n’est pas fini, si on peut tuer le match, il faut le faire jusqu’au bout. Je pense que c’est une bonne leçon pour tout le groupe ce soir

Pour Amine Harit, la responsabilité ne doit toutefois pas être concentrée sur quelques joueurs. Il a reconnu des manques chez les entrants, mais aussi chez ceux qui avaient débuté la rencontre, estimant que tout le groupe devait comprendre qu’une avance de quatre buts ne suffisait pas à garantir la maîtrise.

Des explications dans le vestiaire marseillais

Les joueurs ont pris le temps de revenir sur cette fin de match après la rencontre. Harit a expliqué que le vestiaire avait été l’endroit où chacun devait parler franchement, rappeler les exigences du football et mesurer les conséquences d’un manque de concentration. Les déclarations d’Himad Abdelli et de Bruno Genesio allaient dans le même sens. Le Havrais avait dénoncé le relâchement marseillais et ciblé le manque d’impact des remplaçants, tandis que l’entraîneur de l’OM avait annoncé des sanctions contre certains jeunes joueurs après le coup de sifflet final.

On s’est dit les choses, bien sûr. Dans ces moments-là, c’est le moment de dire les choses, de taper du poing sur la table et de faire comprendre que le football, ça se respecte, comme je l’ai dit. Pour ceux qui n’ont jamais vécu une situation comme ça, il faut qu’ils comprennent que si on ne respecte pas le football, il peut être très cruel derrière.

Keyliane Abdallah déjà écarté du groupe

Keyliane Abdallah a déjà été concerné par ces décisions. Il ne devrait pas figurer dans le groupe pour la réception de Toulouse le week-end prochain, tandis que sa présence pour le déplacement européen au Bayer Leverkusen reste à déterminer avant le match contre Lens, trois jours plus tard. Nouhoum Kamissoko, également visé par les critiques, est pour sa part resté dans le groupe professionnel. Cette gestion intervient alors qu’Harit a insisté sur la nécessité de faire de la remontée du Havre une leçon collective, sans désigner individuellement les responsables.