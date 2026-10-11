OM : victoire à Troyes, Genesio ne cache pas les limites

L’OM a retrouvé le chemin de la victoire dimanche soir à Troyes (0-2). Après quatre défaites consécutives en Ligue 1, Bruno Genesio n’a pas caché que le contenu restait encore insuffisant, mais l’entraîneur marseillais a surtout insisté sur l’importance de casser enfin la spirale négative.

« Le plus important est de casser la spirale »

Interrogé après la rencontre, Bruno Genesio a reconnu que son équipe était encore loin de son meilleur niveau.

« Pleinement satisfait, je vais vous dire que non, parce que je m’attache beaucoup au contenu de nos matches. Mais en tout cas, au vu de notre situation avant le match, on est satisfaits d’avoir renoué avec la victoire qui nous échappait depuis trop longtemps. »

Le coach marseillais a cependant assumé un discours beaucoup plus pragmatique qu’à l’accoutumée.

« C’est loin d’être le meilleur match, mais, celui-ci, on l’a gagné. Il faut savoir être pragmatique. Lorsque vous êtes dans une spirale négative, le plus important est de la casser, ce qu’on a réussi à faire. »

Une victoire donc précieuse pour un OM qui n’avait plus gagné en championnat depuis le 21 août.

« On était assez stressés, timorés »

Genesio n’a pas non plus masqué les difficultés de son équipe dans le jeu, notamment en première période.

« On a vu en première période notamment qu’on était assez stressés, timorés dans notre jeu. On a eu la possession, mais on n’a pas beaucoup avancé, on a pris très peu de risques. »

Pour l’entraîneur, ce succès doit surtout permettre de libérer mentalement son groupe.

« Ce genre de victoires peut justement nous redonner de la confiance. C’était un match très important pour ce début de saison, on l’a bien négocié et c’est positif d’être capable de répondre présent dans les moments où on nous attend. »

Genesio minimise l’épisode Paixao

La sortie d’Igor Paixao à la 87e minute a également fait parler, le Brésilien étant passé sans saluer son entraîneur.

Genesio n’a toutefois voulu créer aucune polémique.

« Pour moi, ce n’est rien, cela peut arriver. Je pense qu’il était frustré, peut-être de sortir, de son match, mais je peux le comprendre. Il sait qu’il peut compter sur moi, il sait qu’il a la confiance du groupe, il sait qu’on a fait beaucoup de choses pour qu’il reste ici. »

« Il était important de faire ce premier pas »

Enfin, Genesio a insisté sur l’importance de l’unité autour du club dans cette période difficile.

« Il y a eu des échanges et une certaine sincérité sur la situation, parce que je crois que, le pire dans ces moments-là, c’est d’être dans le déni. Il y a eu de la lucidité et aussi de la franchise sur ce qu’on devait faire de mieux. »

Et le coach marseillais a aussi eu un mot pour les supporters :

« On est aussi contents pour nos supporters. Je me mets à leur place, c’est difficile et ils sont derrière nous. Quand on est en bloc, que ce soit dans le club, mais aussi avec nos supporters, avec la direction, cela aide pour sortir de ces moments difficiles. Il était important de faire ce premier pas. »

L’OM n’a donc pas encore totalement rassuré dans le contenu, mais il a enfin renoué avec la victoire. Pour Genesio, l’essentiel était d’abord de stopper la série noire avant de retrouver progressivement plus de maîtrise et de confiance.